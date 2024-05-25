İstanbul Boğazı'nın suları, tarih boyunca pek çok hikâyeye ev sahipliği yaptı; onlarca kazaya şahit oldu. Ancak bir tanesi var ki hafızalara kazındı: 1991’de yaşanan ve 22 bin koyunun boğazın derinliklerinde yattığı gemi kazası.

Belki bir çiftlikte bile göremeyeceğiniz kadar koyun sayısından bahsediyoruz. Hepsinin sulara gömüldüğü bu korkunç felaket, neden yaşanmıştı?

Üstelik bu zorlu S biçiminde uzayan deniz yolu, kaptanların korkulu rüyası hâline geldi.

Felaketin yaşandığı gün, Lübnan bayraklı Rabunion 18 gemisi Karadeniz'den Marmara'ya doğru seyretti.

Madonna Lily

Tahmin edeceğiniz üzere geminin manevra kabiliyetinin sınırlı olması, her hamlenin önceden planlanmasını zorunlu kılar. Özellikle sisin seyir mesafesini azaltmasıyla İstanbul Boğazı'nın zorlu virajları daha da riskli hâle geliyor.

Geleneksel navigasyon ekipmanları kullanan gemiler için görsel referanslar da hayati önem taşır. Bu durumda, geçmişte gemilerin karşılaştığı zorlukların bugünkünden çok daha büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

14 Kasım 1991 tarihinde yaşanan kaza, İstanbul Boğazı'nın tehlikesini bir kanıtıydı.

Lübnan bayrağı taşıyan Rabunion 18 gemisi, Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerlerken tam tersi yönde seyreden Madonna Lily gemisiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında çarpıştılar. İkili, birbirlerini fark ettiklerinde iş işten geçmişti. Madonna Lily, Lübnan bayrağı taşıyan gemiye yan çarpmıştı.

Bu korkunç çarpışmanın ardından gemideki binlerce koyun, boğulmanın eşiğine geldi. Madonna Lily gemisi, çarpışma pozisyonu ve boyutları bakımından avantajlıydı. Sadece hafif bir burun hasarı alarak kurtulmayı başardı.

Ancak Rabunion 18, o kadar şanslı değildi.

Hızla batmaya başlayan gemideki 30 mürettebat sağ kurtulmayı başarırken 2 kişi boğazın karanlık sularında kayboldu. Geminin alabora olmasıyla içindeki koyunlar için de fazla bir şey yapılamadı. Sadece bir avuç koyun, belki de tesadüf eseri kurtarıldı.

Onların da kaderinin farklı olduğunu düşünmeyin, karaya çıkarılır çıkarılmaz kesilip etleri dağıtıldı. Bu kara gün, İstanbul Boğazı’nda meydana gelen elim kazaların en kötülerinden biri olarak tarihe geçti; yaklaşık olarak 22 bin koyun sulara gömüldü.

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