İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin önceki gün (27 Ağustos) yaptığı toplantıda elektrikli scooter'lara yönelik yeni düzenlemeler getirilmesine karar verildi. Kararlar arasında 15 yaşından küçüklerin kiralama yapamaması ve hız sınırının 15 km'ye düşürülmesi mevcut.

İstanbul’un neredeyse her köşesinde, özellikle de sahil şeritlerinde görmeye alışık olduğumuz elektrikli scooter’lara yeni düzenlemeler getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin önceki gün (27 Ağustos) yaptığı toplantının önemli gündem maddelerinden biri de e-scooter’lar oldu.

12 kiralama şirketi tarafından toplam 61 bin 422 e-scooter için bulunulan izin talebinden 52 bin 177’si onaylandı. Şile ve Çatalca hariç olmak üzere, İstanbul’un tüm ilçeleri için başvurular vardı.

E-scooter'ların park edilebileceği alanlara sınırlama getirildi:

Toplantıda, e-scooter’ların park edilebileceği alanlara dair bir karar alındı. Karara göre, Cumhurbaşkanlığı’na ait binalara 100 metre mesafe içerisinde, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına 10 metre mesafe içerisinde, emniyet birimlerine ait binalar, diplomotik temscilcileklere ait binalar ve cezaevlerinin giriş ve çıkış kapılarına 20 metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş- çıkışlarına, okul giriş- çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş – çıkışlarına, kamu binalarının giriş- çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına e-scooter park edilmesi yasaklandı.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre, E-scooter’lar için daha önce 25 kilometre olarak belirlenen hız limitinin 15 kilometreye çekilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi. Karar alınırken hız sınırının Moskova ve Tokyo’da 15; Paris, Berlin, Oslo, Stckholm ve Londra’da 20, Washington’da 16, Helsinki ve Roma’da 25 kilometre olduğu belirtildi.

Açılış ücreti 2 tam elektronik bilet ücretini geçemeyecek:

Alınan diğer kararlara göre, E-scooter paylaşım sistemi başlangıç ücreti 2 tam elektronik bilet ve dakika başı kullanım ücretleri 1 tam elektronik bileti geçemeyecek. Açılış ücreti 1 tam elektronik biletin 1/3’ünden, dakika başı kullanım ücreti ise 1 tam elektronik biletinden 1/6’sından düşük olamayacak. Toplantıda, bakanlığın kullanım ücreti ile ilgili taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebileceği de belirtildi.

UKOME kararına göre, e-scooter’ların ayak basılan kısmı kaymaz özelliğe sahip kauçuk veya benzer dayanıklı malzemeden yapılacak. Bunun yanı sıra ön ve arka yan kısımlarında reflektif, uyarıcı alanlar-şeritler olmasına da karar verildi.

Her e-scooter'ın ayırt edici bir kodu olacak:

Kararlar arasında her e-scooter’ın üzerinde ön, yan ve arka kısmında minimum yüksekliği 3,5 cm olan, harf ve rakamlardan oluşan, beyaz zemin üzerine siyah renkte yazılmış, o araca özgün, ayırt edici bir kod olması gerekliliği de mevcut.

Bu kararların yanı sıra e-scooter’larda reklam olmamasına, 15 yaşından küçüklerin kiralama yapamamasına, e-scooter’ların tramvay ve metrobüs yollarına girememesine karar verildi.