İstanbulkart'ta Öğrenci İndirimine Yaş Sınırı Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan karar ile birlikte 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim oranları yüzde 10'a düşürüldü.

İBB Meclisinin temmuz ayının üçüncü oturumu gerçekleştirildi. Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi konusu gündeme geldi.

Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedelleri üzerinden %10 indirim uygulanacağı ifade edildi. Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporda Öğrenci İstanbulkart tanımı değişltirildi.

İşte yeni tanım:

"Öğrenci İstanbulkart tanımı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu kapsamında eğitim gören ve YÖKSİS kaydı doğrulanan öğrenciler ile Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören ve kaydı elektronik sistem üzerinden doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkartı'nı ifade eder. Lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılır. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır."

Hukuk Komisyonu'nun AKP'li üyesi karara itiraz ederken teklifin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve tüm öğrencilerin aynı haktan yararlanması gerektiğini belirtti. CHP tarafı ise 2019'dan sonra 30 yaş üstü olup öğrenci indirimli kartı kullanan kişi sayısının 122 binden 270 bine yükseldiğini ve bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Özcan, önlem alınmazsa farklı zamların gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Teklif oy çokluğu ile İBB Meclisinden geçti.