İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün yayımladığı 'İstanbulkart kişiye özeldir' reklamı, sosyal medyada gündem oldu. Reklam, bir adamın otobüse ücretsiz binmek için 'Anne Kart' kullanmasını konu alıyordu.

Türkiye genelinde son aylarda müthiş bir artış yaşayan maliyetlerin ardında pek çok ilde toplu taşımaya zam yapılmıştı. Şehirlerarası ulaşımın bile uçaktan daha pahalıya denk geldiği şu günlerde İstanbul gibi on milyonların yaşadığı şehirde zam yapılmasıysa haliyle Türkiye gündemine oturmuştu.

Bugünse İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden özellikle ulaşım zammının ardından arttığı düşünülen başka birinin kartını kullanma durumuna yönelik uyarıcı bir video geldi. Sosyal medya hesaplarından videoyu paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu videonun ardından sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin videosu:

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

Peki siz bu reklam konusunda ne düşünüyorsunuz?