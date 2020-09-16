Yüksek Jeoloji Mühendisinden Marmara Depremi Yorumu

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'ndeki deprem hareketliliğini değerlendirdi. Marmara denince akla hep İstanbul Depremi'nin geldiğini ancak bunun böyle olmadığını söyleyen profesör, bu depremin İstanbul-Tekirdağ Depremi olacağını ifade ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen depremde bir şaşırtmaca olduğunu ifade eden Ercan, normal koşullarda Uçmakdere ile Saros Körfezi arasında gerçekleşmesi beklenen depremin, farklı bir lokasyonda meydana geldiğini söyledi.

Ercan'a göre Marmara Denizi'nden bir Kuzey Marmara kırığının geçiyor. "Tekirdağ Depremi" olarak olarak denilen depremin bu kırık üzerinde olacağını ifade eden Ercan, bu depremin muhtemel lokasyonunun Marmaraereğlisi olduğunu, denizin 10 ila 15 kilometre içi olduğunu söylüyor. Profesöre göre burada meydana gelecek deprem, Marmara Bölgesi'ni 2 ila 2,5 metre arasında Yunanistan'a kaydıracak.

"Buradaki depremin büyüklüğü 7,2 olabilir"

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a göre bu lokasyonda meydana gelecek bir depremin büyüklüğü 7,2 olabilir. Bunun oldukça büyük bir deprem olacağını ifade eden Ercan, depremin kıracağı yerlerin Büyükçekmece'den başlayarak Şarköy, buranın ardından da Gelibolu yarımadası ve nihayetinde de Selanik olacağını söylüyor.

Büyük depremin adı "İstanbul-Tekirdağ Depremi" olacak

Marmara Bölgesini tümüyle etkileyecek olan depremin bugüne dek hep "İstanbul Depremi" olarak isimlendirildiğini söyleyen Ercan, bunun aslında "İstanbul-Tekirdağ Depremi" olacağını söylüyor. İstanbul'da olması muhtemel depremin Küçükçekmece'nin 20 ila 25 kilometre güneyinde meydana geleceğini vurgulayan profesör, burada meydana gelecek kırılmanın Anadolu'yu 1 ila 1,5 metre Ege'ye doğru kaydıracağını ifade ediyor.

"İstanbul'daki deprem 18 saniye, Tekirdağ'daki depremse 35 saniye sürebilir"

Yüksek Jeofizik Mühendisi Ercan, İstanbul önünde olacak depremin büyüklüğünün 6,3 ila 6,7 aralığında olacağını belirtiyor. Her iki depremin de bölge için çok tehlikeli olduğunu ifade eden Ercan, İstanbul'un nüfus yoğunluğunun daha yüksek olması nedeniyle, burada meydana gelecek bir depremin büyüklüğünün Tekirdağ'a nazaran daha az olması durumunda bile daha fazla can kaybının yaşanabileceğini söylüyor. Ayrıca bilim insanına göre İstanbul açıklarındaki deprem 18, Tekirdağ'dakiyse 35 saniye sürebilirmiş.

"Olası depremler ölümsüz ve hatta yıkımsız olarak atlatılabilir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda sık sık eleştirildiğini ifade eden Ercan, Türkiye'nin bu depremleri ölümsüz ve hatta yıkımsız olarak bile atlatılabileceğini söylüyor. 2017 yılında oluşturulan deprem yönetmeliğinin dünyadaki en çağdaş yönetmelik olduğunu ifade eden Övgün Ahmet Ercan, önemli olan şeyin kağıtta yazan değil uygulanan olduğunun altını çizerek dikkat çeken bir uyarıda da bulunuyor.