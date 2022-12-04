İstanbul Üniversitesi, en son girişimi olan İstanbul BTC merkeziyle birlikte öğrencileri bu alanda eğitmeyi ve birbirinden farklı etkinlikler düzenleyerek blok zincir alanında onları bilinçlendirmeyi ve desteklemeyi hedefliyor.

Blok zincir, son yıllara damga vuran en büyük terimlerden biri oldu. Bunda elbette 5 ile 10 yıl öncesine nazaran değer bakımından kritik bir artış gösteren ve çoğu kişiyi zengin eden (bazen de batıran) kripto para birimlerinin rolü büyük.

Bu sebeple de gelişmeleri yakından takip etmek isteyen çoğu ülke, çalışmalarını bu alana yönlendirmişti. Ülkemizde de bu alana yönelik atılımlar gördük. En sonuncusu ise İstanbul Üniversitesinden geldi. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Karşınızda İstanbul BTC:

Tam adı ‘İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Blok zincir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi’ olan bu girişim, blok zincir çalışmalarında bir merkez görevi görecek.

Söz konusu merkezde hem sosyal etkinlikler yapılacak hem projeler gerçekleştirilecek hem de gençlere blok zincir konusunda eğitimler verilecek.

Sadece iktisat fakültesi öğrencileri için değil:

Bu merkezle birlikte iktisat fakültesi öğrencileri, öğrendikleri bilgilerin yanında blok zincir konusunda da eğitim alacaklar. Fakat İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yorğun’un söylediklerine göre merkezin amacı, sadece iktisat öğrencilerini değil, tüm gençleri bu alanda eğitmek.

Yorğun’un sözleri şu şekilde: “Bu ülkenin önemli meselelerinden biri, gelişmeleri arkadan takip ediyor olmasıdır. Attığımız bu adımla, 21. yüzyılın en önemli teknolojilerinden olan Blockchain’e dair bir merkezi devlet üniversitelerinin birinde, ülkenin ilk üniversitesinde ve bir iktisat fakültesinde hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Söz konusu merkezde üç adet bilgisayar laboratuvarı bulunuyor:

Bunların biri geliştirici laboratuvarı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ikisinde ise ekip çalışmaları için 60 adet Windows bilgisayarı bulunuyor. Ek olarak dördüncü alanda ise sosyal inovasyon alanı var. Burada ise sosyal projeler, seminerler ve birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

Merkezde toplamda 76 bilgisayar bulunuyor. Blok zincir dendiğinde hemen ardından gelen ‘topluluk’ da merkezin müdürü olarak görev yapan Doç. Dr. Emre Akadal’ın söylediğine göre çoktan oluşturulmuş.

Aslında daha önce kurulacaktı:

Araya pandemi gibi engellerin girmesiyle merkezin ertelendiği bilgisini veren iş geliştirme koordinatörü Dr. Enes Özkan, yakın zamanda eğitimlerin verileceğini ve daha sonra merkezin genel katılıma açılacağını da belirtti.