İsveç, Moderna Aşısının Gençlere Uygulanmayacağını Açıkladı

COVID-19 ile mücadele kapsamında kısa sürede geliştirilen aşılara olan güvensizlik süredursun, İsveç'ten Moderna aşısına dair bir haber geldi. İsveç Sağlık Ajansı, Moderna aşısının 1991 ve sonrasında doğan bireylere uygulanmayacağını açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’nın temmuz ayında 12 ila 17 yaş grubuna uygulanmasını onaylayarak 18 yaş altına uygulanmasının önünü açtığı Moderna’nın COVID-19 aşısı; ocak ayından beri uygulanmakta.

Ancak İsveç, ilk dozunun ülkede şimdiye kadar 1991 ve sonrasında doğan toplam 81 bin kişiye uygulanmış olan Moderna aşısının ikinci dozunun, aşıyı olan bazı kişilerde ortaya çıkan olumsuz etkiler yüzünden 30 yaş ve altına yapılmayacağını açıkladı.

Moderna yerine Comirnaty aşısı önerildi

İsveç Sağlık Ajansı, yapmış olduğu açıklamada aşıyı olan gençlerde miyokardit ve perikardit gibi kalp rahatsızlarının görülebildiğini, bu gerekçeyle de aşının 1991 ve sonrası doğumlular için uygulamasının durdurulması kararının alındığını aktardı.

Ajans, Moderna aşısı yerine Pfizer/Biontech tarafından tavsiye edilen Comirnaty aşısının uygulanması önerisinde bulundu. Ajansın daha önce yapmış olduğu bir açıklamada ise 12-15 arası yaş grubunun sadece Pfizer/Biontech aşısı olacağı söylenmişti.

Avrupa İlaç Ajansı, mayıs ayında ilk olarak Comirnaty'yi onaylamış; temmuz ayında ise Spikevax aşısının 12 yaşından büyük çocuklara uygulanmasına yeşil ışık yakmıştı.

Aşıların güvenli olduğuna dair çalışmalar sürüyor

Ajans, etkilenme riskinin oldukça küçük olduğunu belirtirken; bulaşıcı hastalık uzmanı Anders Tegnell de durumu yakın takipte olduğunu ve COVID-19 aşılarının etkili olduğu kadar güvenli de olduğundan emin olmak için çalışmaların sürmekte olduğunu kaydetti.

Buna ek olarak İsveçli yetkililer ise, aşıya bağlı gelişen kalp rahatsızlıkları belirtilerinin çoğu zaman kendi kendine geçtiğine; ancak böyle bir durumun söz konusu olması halinde doktor muayenesinin şart olduğuna dikkat çekiyor.