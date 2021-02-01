Ahmet Ercan, İzmir Depremi Hakkında Uyarıda Bulundu

İzmir'de üst üste yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan endişe verici bir açıklama geldi. Enerji boşalmasının devam edeceğini belirten Ercan, insanların yazlıklara gitmesine dair öneride bulundu.

İzmir’de bugün art arda depremler yaşanmaya başladı. Bu depremlerden iki tanesi, belirgin bir şekilde hissedilecek şiddete sahipti. AFAD, saat 08.46’da gerçekleşen depremin şiddetini 4,8, 11.35’de gerçekleşenin ise 5.3 olduğunu açıkladı. Artçı depremler halen devam ediyorken, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan endişe verici bir açıklama geldi.

Özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yapıların daha fazla etkilendiğini belirten Ercan, söz konusu gerginlik boşalmasının devam edeceğini ve imkanı olan insanların yazlıklara gitmesi gerektiğini açıkladı.

Riskli bölgeler Gediz, Menemen ve Çiğli

Yaşanan depremlerin ardından herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklanırken, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer depremin Karaburun, Urla, Foça, Dikili ilçelerimiz ve İzmir kent merkezinde hissedildiğini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Ercan, 4,8 ve 5,3 şiddetinde yaşanan depremlerin güneybatıya eğimli 60 - 65 kilometre uzunluğundaki fay üzerinde gerçekleştiğini, şu anda deprem fırtınasına benzer bir durumun yaşandığını dile getirdi.

Ahmet Ercan, artçı depremlerin devam edeceğini belirten açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Ben İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum. Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz’in olduğu yerler. Menemen’in bulunduğu kesimler, Çiğli’nin bulunduğu kesimler.”