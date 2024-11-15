Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşı karşıya geleceği boks maçı, bugün gerçekleştirilecek. Peki mücadele, nasıl takip edilecek? Jake Paul - Mike Tyson karşılaşması nasıl izlenecek? Ne zaman başlayacak?

15 Kasım 2024, pek çok internet kullanıcısı için tarihi bir gün. Zira milyonlarca kişinin beklediği Jake Paul ile Mike Tyson'ın boks maçı, bugün gerçekleştirilecek. Peki bu boks maçı, nasıl izlenecek?

Çok uzun zamandır gündemde olan boks maçı, aslında 20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak Mike Tyson’ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmek durumunda kalan karşılaşma, bugün nihayet gerçekleştirilecek.

Jake Paul - Mike Tyson karşılaşması, Netflix'te canlı yayımlanacak!

Milyonlarca kişinin yakından takip edeceği boks maçı, dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix'te canlı yayımlanacak. Eğer Netflix abonesiyseniz buradaki bağlantı üzerinden "Jake Paul vs. Mike Tyson" içeriğine ulaşabilirsiniz.

Jake Paul - Mike Tyson maçı saat kaçta başlayacak?

Yapılan resmî açıklamalara göre karşılaşma, Türkiye'de 16 Kasım 2024 04.00 itibarıyla başlayacak. Ancak Jake Paul ile Mike Tyson, doğrudan ringde olmayacaklar. Seyirciler, büyük mücadele öncesinde 3 boks maçını daha izleyecekler.