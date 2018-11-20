6 Basit Adımla iPhone Bataryalarınızı Kalibre Edebilirsiniz

Öncelikle, işleme başlamadan önce kapatabileceğiniz bütün uygulama ve özellikleri kapatın ki daha doğru bir kalibrasyon işlemi gerçekleştirmeniz mümkün olsun.
İşte adım adım telefon kalibrasyonu yapma süreci:
1. Adım: Pilinizi Bitirin
Bütün şarjı harcayın. Bunu telefonunuzu normal şekilde kullanarak da yapabilirsiniz ama süreci hızlandırmak isterseniz sesi sonuna kadar açıp bir YouTube videosu izleyin.
2. Adım: 3 Saat Bekleyin
Telefon kapandığında dahi içinde az da olsa güç kalır. Bu güç sayesinde uygulamalarınızın son durumları korunur. Bu gücü tüketmenin tek yolu ise beklemek. En az 3 saat bekleyin, ama en güzeli akşam yatmadan önce şarjı bitirip sabah kalkınca işleme devam etmek.
3. Adım: Telefonunuzu Şarj Edin
Şimdi de telefonu tamamen şarj etmemiz gerekiyor. Optimum sonuçlara ulaşmak için dikkat edilmesi gereken üç şey var.
- Priz kullanın, bilgisayardan ya da powerbankten şarj etmeyin.
- Apple şarj aleti kullanın, en azından güvenilir bir kablo kullandığınızdan emin olun.
- Telefonunuzun şarjı %100 olarak görünse bile birkaç saat daha şarj edin.
4. Adım: Pilinizi tekrar bitirin
Şu ana kadar olan aşamaları tekrar gerçekleştirmek gerekecek. Bu yüzden de pilinizi tekrar bitirmelisiniz.
5. Adım: Üç Saat Daha Bekleyin
Sıkılmaya başladınız, biliyorum ama sabredin. Bir kez daha telefonun şarjını son damlasına kadar eritmek gerekiyor, bu yüzden bir gece daha telefonu kendi haline bırakmalısınız.
6. Adım: Cihazınızı Şarj Edin
Bu adımda telefonu tamamen şarj ediyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Artık kapatmış olduğunuz servisleri ve özellikleri geri açabilirsiniz.
Batarya kalibrasyonu, iPhone cihazların bakımı açısından oldukça önemli. Telefon şarjı yüzde 10 ve altına düştüğünde telefon kapanıyorsa genelde sorun kalibrasyondur. Uzmanlara göre telefonu ayda en az bir defa kalibrasyon işleminden geçirmek gerekiyor.