James Webb Tarafından Çekilen İlk Mars Fotoğrafı Paylaşıldı

James Webb Uzay Teleskobu'nun bu sefer objektiflerine aldığı gök cismi Kızıl Gezegen Mars oldu. Elde edilen görüntü, gezegenin Webb için yüksek ışık içermesi nedeniyle 'tam bir gezegen görüntüsü' olamadı.

Geçtiğimiz yılın sonunda uzaya gönderilen ve bu yaz başında fonksiyonel olarak hizmet vermeye başlayan James Webb Uzay Teleskobu, bugün en çok beklenen görüntülerden birini sundu. NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ortaklığında yapılan çalışmayla Mars, James Webb tarafından görüntülendi.

James Webb Uzay Teleskobu’nun internet sitesinde paylaşılan Mars fotoğrafı, gezegeni farklı bir gözle görmemizi sağladı.Öte yandan paylaşılan Mars fotoğrafı, hayal ettiğiniz kadar detaylı değildi..

Mars, James Webb için fazla parlak olduğundan gezegenin tamamı net şekilde çekilemedi

Yukarıdaki fotoğrafta solda yer alan görüntü, daha önce Mars Orbiter Lazer Altimetresi (MOLA) ekipmanıyla elde edilen verilerle oluşturulan referans görüntü idi. Sağdaki iki fotoğraf ise James Webb’in NIRCam ekipmanıyla elde edildi. Üstte yer alan fotoğraf, gezegenden yansıyan ışığı gösteriyor ve gezegenin yüzeyindeki kraterler ve toz katmanları gibi özelliklerini gösteriyor. Altında bulunan fotoğraf ise enlem ve günün saati ile sıcaklık farklarını ortaya koyan yayılan ışığı ve atmosferik etkilerden kaynaklanan Hellas Havzası'nın kararmasını gösteriyor.

James Webb, Mars’ı ve sistemimizdeki diğer gezegenleri neden net bir şekilde çekemiyor?

Yukarıdaki fotoğrafın elde edilmesi, gezegenin teleskoba ve Güneş’e yakınlığı nedeniyle oldukça zordu. Uzaydaki en ufak ışık kaynağını bile yakalamak üzere geliştirilen James Webb, haliyle ışığa fazlasıyla duyarlı ekipmanlara yer veriyordu. Bilim insanları, James Webb için aşırı parlaklığıyla ekipmanlara zarar verebilecek olan Mars’ı görüntülemek için, çok kısa pozlamalar kullanarak teleskoptaki detektörlere çarpan ışığın sadece bir kısmını ölçtü ve özel veri analiz teknikleriyle Mars’ın aşırı parlaklığına uyum sağladı. Bunun sonucunda yukarıda gördüğümüz, Mars’ın doğu yarımküresini gözler önüne seren fotoğraf elde edildi.

Güneş Sistemi'mizdeki gezegenler de bir ışık kaynağına yakın olması nedeniyle fazlasıyla ışık yansıtması nedeniyle aslında James Webb tarafından hiçbir şekilde net bir halde çekilemeyecek. Bu konu hakkındaki daha detaylı açıklama için, aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz: