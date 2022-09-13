James Webb, Orion Nebulası'nın Fotoğrafını Paylaştı

Aktif olarak hizmet vermeye başladığı günden bu yana uzayın derinliklerini en net şekilde göstermeye devam eden James Webb Uzay Teleskobu, bu kez Orion Nebulası'na ışık tuttu.

25 Aralık 2021’de uzaya fırlatılan bugüne kadarki en gelişmiş uzay teleskobu James Webb, geçtiğimiz haftalardan bu yana uzayın derinliklerini görmediğimiz detaylarıyla incelememizi sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Uzay Teleskobu, son olarak galaksimiz içinde bulunan Orion Nebulası’nı muhteşem detaylarıyla görmemizi sağladı.

James Webb’in objektiflerine giren Orion Nebulası’nın görüntüsü, 18 ülkeden 100’den fazla bilim insanından oluşan PDRs4All topluluğu tarafından paylaşıldı. 11 Eylül’de çekilen görüntüler, çeşitli filtrelerle işlenerek paylaşıldı. Ortaya çıkan o muhteşem görüntü şu şekilde oldu:

James Webb'in gözünden Orion Nebulası:

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Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, çeşitli gök cisimlerinin de bugüne kadarki en net hallerini içeriyor. Sadece bu kare içinde yer alan cisimler ise şu şekilde:

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Orion Nebulası, Hubble ve James Webb Uzay Teleskoplarının gözünden karşılaştırma:

Peki yeni görüntüler neler sunacak?

Görüntüyü paylaşan bilim insanları, yeni görüntüyle birlikte yıldızların nasıl doğduğu konusunda önemli bilgiler sunuyor. Görüntü üzerinde yapılacak çalışmalarla birlikte yıldızlar hakkında bilinmeyen noktalardan bazıları da açıklığa kavuşabilir.

James Webb’in gözünden uzayın derinlikleri: