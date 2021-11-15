Türkiye'de yaşamını sürdüren Japon sosyal medya fenomeni Yoshi, dolar/yen kuruna ilişkin bir paylaşım yaptı. Twitter'da yapılan bu paylaşım, ünlü fenomenin takipçilerini adeta ikiye böldü. İşte o paylaşım ve paylaşıma gelen yanıtlar...

Türkiye için en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin döviz kuru olduğu bilinen bir gerçek. Zira kurdaki dalgalanmalar, aldığımız ekmekten akaryakıta kadar her ürünün fiyatını doğrudan etkiliyor.

Döviz kurundaki dalgalanma, Türkiye'de yaşayan Japon internet fenomeni Yoshi'nin de dikkatinden kaçmadı. Twitter'dan konuyla ilgili bir paylaşım yapan fenomen, Japon yeni ile dolar kurunun yıllar içerisinde nasıl değiştiğini gösteren bir infografik paylaştı. Bu grafik, 7 Nisan 1993'te 113,85 olan kurun, 11 Kasım 2021'de 113,97 olduğunu gözler önüne sermişti. Yani Japon yeni, yıllar içerisinde dolar karşısında sadece birkaç kuruşluk değer kaybı yaşamıştı. İşte bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İşte sosyal medyayı karıştıran o paylaşım

Yukarıdaki paylaşımın gerçek olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Investing üzerinden yaptığımız kontrollerde, inanması güç olan bu kur değerinin gerçek olduğunu görüyoruz. Evet, dolar/yen paritesinde de zaman zaman sert yükseliş ve düşüşler olmuş ancak grafiğin geneli, bir şekilde kendisini toparlamayı başarmış durumda.

Konuyla ilgili gelen bazı paylaşımlar