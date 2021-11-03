2020 yılından beri ara ara görünüp ortadan kaybolan 'Jet Pack Adam' gizemine, kesin olarak olmasa da muhtemel bir cevap bulunmuş olabilir. Son yayınlanan video ve görüntülere ve polislerin ifadelerine göre Jet Pack Adam, en başından beri insan benzeri bir balonmuş.

Ağustos 2020’de Los Angeles Uluslararası Havaalanı yakınında uçan pilotlar, kim olduğu bilinmeyen bir adamın jet packiyle etrafta uçtuğunu (!) bildirmiş ve o zamandan bu yana da jet packli adam birçok kez gökyüzünde görülmüştü.

Federal Havacılık İdaresi ve FBI tarafından yürüten soruşturma, pilotların gördüğü bu şeyin ne olduğuna kesin bir cevap bulamayadursun; kolluk kuvvetleri uçaklarını kullanma çabaları bile boşuna çıkmıştı. Ancak Los Angeles polis departmanı tarafından yayınlanan yeni bir görüntü ve video; jet packi kullanan şeyin bir insan değil de, “The Nightmare Before Christmas” filminin başkarakteri Jack Skellington’ın şeklinde bir balon olduğunu gösteriyor. Yani bunca zamandır Jet packli bir insan olduğu düşünülen şey, aslında jet packli insan şeklinde bir balondan fazlası olmayabilir.

Polis, Jet Pack Adam'ın bir balon olduğuna ikna olmuş durumda

Fox11’e "FBI, Los Angeles bölgesinde bildirilen jet pack olaylarını araştırmak için FAA ile yakın bir şekilde çalıştı ve hiçbiri doğrulanmadı" şeklinde açıklama yapan FBI, en geçerli teorinin pilotların gördüğü şeyin bir balon olması olduğunu da sözlerine ekledi.

Jack Skellington balonu gerçekten tüm bu tuhaf jet pack olaylarının arkasındaki şey mi yoksa bir Cadılar Bayramı şakası mı, belki de hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Ancak kesin olan bir şey varsa, o da jet packleri bundan sonra daha sık göreceğimizdir.