Joe Biden Osuruğuyla Kraliyet Ailesinin Diline Düşmüş

ABD Başkanı Joe Biden, The Daily Mail'e aktarılanlara göre bir resepsiyon sırasında 'salıvermiş'. Fakat bu salıverme nasıl bir salıvermeyse, Düşes Camilla, Biden'ın bu salışı hakkında uzunca bir süre konuşmuş.

Dünyanın son şansı olarak betimlenen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), İskoçya’nın Glasgow kentinde geçtiğimiz hafta pazar günü başladı. 12 Kasım’a kadar devam edecek olan konferansa toplamda 30 bin kişinin katılması bekleniyor. Konferans, bugüne kadar dünya liderlerinin konuşmalarına da tanıklık etti.

İklim zirvesinde konuşma yapan liderlerden birisi de ABD Başkanı Joe Biden’dı. Zirvede uyuyakalmasıyla gündeme gelen Biden, bu kez kendi doğal gaz salımıyla haberlere konu oldu. The Daily Mail’e konuşan Britanya Veliaht Prensi Charles’ın eşi Camilla Parker Bowles, Biden’ın gaz çıkarması karşısında şok yaşadığını aktardı.

Düşes, uzunca bir süre bu konu hakkında konuşmuş:

Geçen haftanın başında bir resepsiyonda ABD Başkanı Joe Biden, Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile Düşesi Kate ve Britanya Başbakanı Boris Johnson bir araya geldi. Camilla Parker Bowles, bu toplanma sırasında Joe Biden’ın gaz çıkardığını fark etti. Hatta bir kaynak, Biden’ın metan gazı salımının Camilla’nın aklından çıkmadığını şu şekilde anlattı (Artık nasıl salmışsa):

“Uzun ve gürültülüydü ve görmezden gelmek imkansızdı. O zamandan beri Camilla bunun hakkında konuşmayı bırakmadı.”

İklim zirvesinde osurarak ozon tabakasına zarar veren Joe Biden’ı kınıyoruz.