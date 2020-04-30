Orijinal Matrix serisinde dublör olarak görev alan Chad Stahelski ve David Leitch’in Matrix 4 ekibine katıldığı açıkladı. İkili, Matrix 4’te görev alan oyuncu ve dublörlere dövüş ve koreografi eğitim verecek.

2000'li yılların en iyi aksiyon filmlerinden olan Matrix serisinin yeni filminin çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası birçok filmin vizyon tarihi ertelenmiş olmasına rağmen Matrix 4’ün vizyon tarihi değişmediği gibi filmin kadrosuna yeni isimler katıldığına dair haberler de gelmeye devam ediyor.

Yapılan son açıklamayla 'orijinal' Matrix serisinde dublör olarak görev yaptıktan sonra kariyerine yönetmen olarak devam eden Chad Stahelski ve David Leitch, Matrix 4’ün kamera arkası ekibine katıldı.

Orijinal Matrix serisinde dublör olarak görev aldıktan kariyerine yönetmek olarak devam eden Chad Stahelski, son olarak John Wick serisini yönetmişti. Stahelski, Collider’e verdiği röportajda Matrix 4’te dublörlere ve oyunculara dövüş ve kareografi eğitimi vermek için ekibe katıldıklarını söyledi.

Matrix 4’e katılışı ile ilgili açıklama yapan Stahelski, “Orijinal üçlemenin hayranıysanız, bunu da seveceksiniz” dedi. Matrix 4 ekibinin kendilerinden koreografi ve bazı fiziksel eğitimler için yardım istediklerini söyleyen Stahelski, filmin bazı yerlerinde yardım ettiğini sözlerine ekledi. Stahelski, Dave Leitch’in de filmin bazı bölümlerine yardım ettiğini düşündüğünü söyledi.

Matrix 4 oyuncu ve dublörlerine dövüş ve koreografi konusunda yardım eden Chad Stahelski ve David Leitch, bu alanlarda dünyanın en iyileri arasında sayılıyor. Stahelski ve Leitch’in başarılarının yanında orijinal Matrix serisinde de yer almış olması, ikilinin Matrix 4’te yapım ekibinde yer almasını daha da anlamlı hale getiriyor.

Matrix serisinin yeni filmi olacak Matrix 4 eğer bir aksilik olmazsa 21 Mayıs 2021’de vizyona girecek. Orijinal serinin sonunda Neo ve Trinity karakterleri ölmüş olmasına rağmen Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss, Matrix 4’te yer almaya devam ediyorlar.

Matrix 4’le ilgili ortaya çıkan bilgiler filmin yıldızının Jessica Henwick olacağını gösteriyor. Henwick’in yanında Jada Smith, Jonathan Groff, Yahya Abdul Mateen, Neil Patrick Harris ve Toby Onwumere de filmin kadrosunda yer alacak.