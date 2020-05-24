Emekli bir suikastçi John Wick'in hikâyesini anlatan film serisinin yönetmenleri, tüm hikâyenin başlamasına neden olan Wick'in köpeğinin öldürülmesi sahnesi hakkındaki ayrıntıları paylaştılar. Filmin yapımcıları, bu sahnenin seyirciler tarafından kötü algılanabileceğini düşünüp çıkarılmasını istemişler.

Evlendiği için emekliye ayrılan bir tetikçi, antika arabasının çalınması ve ölen karısından hediye olarak kendisine bırakılan köpeğinin öldürülmesi... Keanu Reeves'in hayat verdiği ünlü tetikçi karakteri John Wick ve şimdiye kadar çekilen üç film işte bu hikâyeyle başlıyor. 'Mesleğinde' bir numara olan John Wick, emeklilik hayatını, otomobilini çalan serserilerin aynı zamanda köpeğini de öldürmeleri üzerine bitiriyor ve katillerin peşinde düşüyordu. John Wick'in köpeğini öldürürseniz ölüm fermanınızı da imzalamış olursunuz.

Tüm seri bu köpek ölümü üzerine şekillense de filmlerin senaristi Derek Kolstad yakın zamanda verdiği bir röportajda, filmin yapımcı stüdyosunun köpeğin öldürüldüğü sahneyle ilgili aynı fikirde olmadığını söyledi. Stüdyo, köpek meselesini çıkarıp emekliliğinden geri dönen suikastçının öyküsüne odaklanılmasını istemiş. Wick'in köpeğinin öldürülmesi, her zaman senaryoda olsa da gittikçe daha merkezi bir hale gelmiş ve stüdyo da bu meselenin seyirciler tarafından pek hoş karşılanmayacağı olasılığından endişeleniyormuş.

Köpek, hikâyenin merkezi rolü

Filmin senaristi, köpek bağlantısı olmadan hem karakterin patavatsızlığına hem de mizah duygusuna zarar geleceğini, bunun karakterin altta yatan ruhunu ve özünü oluşturduğunu düşünüyor. Bu nedenle filmin yönetmenleri Chad Stahelski ve David Leitch, bu sahnenin filmde yer alması için 'savaşmışlar.' Bununla birlikte yönetmenlerin ısrarına rağmen, stüdyo yöneticileri film ilk kez seyirci karşısına çıkana kadar ilgili sahne nedeniyle kaygılanmaya devam etmişler. Ancak filme yönelik seyirci tepkisini görünce, yönetmenlerin köpek meselesinin hikâyede oynadığı rol konusunda ısrarları doğrulanmış.

Elbette, senarist bu tip durumlarda bazen bir sahne için çok çalışılmasına rağmen seyircinin meseleyi farklı kavrayabileceğinin doğru olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, John Wick örneğinde köpek anlatısındaki ısrar, senaristin ve yönetmenlerin haklı olduğunu ortaya koymuş.

John Wick'in köpeğiyle ve eşiyle olan ilişkisi, usta suikastçının öfke ve intikam dışında karakterinin başka yönlerini ortaya çıkaran birkaç andan ikisini oluşturuyor. Bu ikili, başka türlü olsa durdurulamaz bir ölüm makinesi olacak bu adamın, sevgi ve pişmanlık gibi ince duygulara dayanmasını sağlıyor ki bu da seyircilerin John Wick'in tüm yeraltı dünyasına yönelik kan davasına arka çıkmalarını sağlıyor. Serinin devam filminin senaryosunun da tamamlandığı belirtiliyor.