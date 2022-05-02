Johnny Depp ile mahkemesi tüm sosyal medyayı sallayan Amber Heard’ün kadrosunda yer aldığı Aquaman 2 filmi için toplanan imza kampanyası hızla büyüyor. Amber Heard’ün kadrodan çıkarılması için toplanan imza sayısı tam 3 milyonu geçmiş bulunmakta.

Tecrübeli usta aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki dava günlerdir tüm medyanın ana gündemi haline gelmiş durumda. Hatta daha önce yaptığımız bir haberde Johnny Depp’in bundan sonra Karayip Korsanları filmlerinde yer almayacağını, teklif gelirse Disney’i reddedeceğini mahkemede söylediğini iletmiştik.

Bu davalar ve Johnny Depp’e uygulanan baskıların; ayrıca meslek hayatının kötü etkilenmesi gibi gündemlerin ardından sosyal medyada Aquaman 2’nin başrollerinden olan Amber Heard’ün filmin kadrodan çıkarılması için bir imza kampanyası başlatılmıştı ve hızla büyümüştü.

Amber Heard’ün Aquaman 2’nin kadrosundan çıkarılması için toplanan imza sayısı 3 milyonu geçti

İnsanların Amber Heard’ün Aquaman and the Lost Kingdom kadrosundan çıkarılması için başlattığı imza kampanyasında gelen imza sayısı 3 milyonu geçti. Son olarak 28 Nisan'da 2 milyon kişiye ulaşan imzacıların sayısı, yalnızca 4 günde 1 milyon daha artarak 3 milyon sınırını da aştı.

Aquaman and the Lost Kingdom’un çıkış tarihi 2022 yılının sonundan 2023 bahar aylarına ertelendi. Bazı hayranlar da bunun filmden Amber Heard’ün bir şekilde çıkarılması için bir fırsat olarak gördü ancak durum tam olarak öyle değil zira Aquaman 2’nin çekimleri çoktan tamamlandı.

Amber Heard, insanlarda bıraktığı kötü izlenim sebebiyle kendi PR ekibin kovdu ve Obama'nın ekibiyle anlaştı

Amber Heard, sosyal medyadan gelen tepkileri kaldıramamış gibi görünüyor ki hali hazırda sahip olduğu PR ekibini kovdu. Çarşamba günü eski eşi Johnny Depp'in 'karalama' iddialarına karşın görülecek duruşmadan günler önce ekibini kovan Heard, yeni bir PR ekibi kiraladı.

Stephanie Cutter tarafından kurulan Precision Strategies isimli bu şirket, Barack Obama'nın seçimleri ikinci kez kazanmasında büyük pay sahibiydi.