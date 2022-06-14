Geleceği resmi olarak açıklanan Joker 2 ile ilgili sürpriz bilgiler gelmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre Joker 2'de Harley Quinn karakterini sinema dünyasında ismini kabul ettirmeyi başaran şarkıcı Lady Gaga canlandıracak. Üstelik Lady Gaga sürprizinin yanı sıra Joker 2, filmi bekleyenleri şaşırtan bir haberle de geldi.

2019 yılında vizyona giren ve DC Comics’in en meşhur kötü karakterinin doğuşunu konu alan Joker, ikinci filmiyle uzun zamandır bekleniyordu. Joker’in hikâyesini dram ve sosyal eleştiriyle ele alan yapımın devam filmi hakkında da en sonunda geçtiğimiz hafta bir gelişme yaşandı. Joker’in senaristi ve yönetmeni Todd Phillips, filmi resmen duyurdu.

Senaryo kapağında ‘Joker: Folie a Deux’ ismiyle yayınlanacağı görülen film, duyurulmasıyla birlikte elbette hızla yeni haberlere de konu olmaya başladı. Gelen son haber ise Joker 2’nin oyuncu kadrosunda yer alabilecek bir isim hakkındaydı. Kaynaklardan alınan bilgilere göre Joker: Folie a Deux, oyuncu kadrosunda Harley Quennn olarak Lady Gaga’ya da yer verebilir.

Sadece Lady Gaga sürprizi de yok

Hollywood Reporter’ın haberine göre son dönemde sinema dünyasında sıkça ismini duyduğumuz Lady Gaga, Joker 2’de yer almak için görüşmelere başladı. Kaynakların aktardığı bilgiler, serinin ikinci filmi hakkında da önemli bir bilgiye yer verdi. Lady Gaga sürprizinin yanı sıra filmin müzikal olacağı da açıklandı.

Lady Gaga’nın Joker filminde hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor olsa da Joker’in Harley Quinn ile ilişkisi, Gaga’nın rolü için bir ipucu veriyor. Bununla birlikte filmin adı da ikinci Joker filminin sadece Joker’den ibaret olmayacağını gösteriyor. Filmin adında yer alan ‘Folie a Deux’ terimi, iki kişinin -genellikle bir çiftin- tüm algılarının ortaklaşmasıyla gerçeklikten kopması ve sanrıları paylaşmasını kapsayan psikiyatrik bir sendrom için kullanılıyor.