Korku Filmlerindeki "Jump Scare" Sahnelerinden Önce Sizi Uyaran Uygulama Geliştirildi

Korku filmi seveninden sevmeyenine pek çok kişinin rahatsız olduğu jump scare sahneleri için artık kullanabileceğiniz bir uygulama var.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Korku filmi izlemeyi seviyor ama jump scare sahnelerinden nefret mi ediyorsunuz? İşte tam size göre bir çözüm üretildi. Yeni geliştirilen Binge adlı uygulama, korku filmlerindeki jump scare sahnelerini önceden haber vererek izleyicilere daha “kontrollü” bir deneyim sunuyor.

Uygulama, iPhone’un canlı bildirim özelliğini kullanarak korkutucu sahnelerden hemen önce ekranda uyarı gösteriyor. Üstelik ayarları kişiselleştirerek sadece en korkunç sahneler için bildirim alabilir, nispeten daha ufak olanlardan kaçınabilirsiniz.

"Binge" aynı zamanda bir "film rehberi"

Tabii şöyle de bir detay var. Uygulama herhangi bir yayın platformuyla entegre değil. Yani filmi başlattığınızda uygulamayı da manuel olarak başlatmanız gerekiyor. Bu sebeple filmi duraklattığınızda manuel olarak uygulamayı da duraklatmayı unutursanız, uyarıların zamanlaması kayabiliyor.

Binge, sadece korku uyarılarıyla sınırlı değil. Oyuncu kadrosu, yorumlar, ödüller ve filmin hangi platformda yayınlandığı gibi birçok bilgiyi de sunarak âdeta bir “film rehberi” işlevi görüyor. Ayrıca ebeveynler için şiddet, küfür veya uygunsuz içerikleri işaretleyen özel bir bölüm de içeriyor.

Uygulama şu anda ücretsiz bir şekilde Google Play Store ve App Store'da mevcut ancak jump scare uyarıları için abonelik gerekiyor.

