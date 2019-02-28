Kaan N2 Kullanıcılarından İsyan: Durduk Yere Reklam Çıkıyor

Yerli akıllı telefon üreticilerimizden birisi olan Kaan’ın Nisan 2018’de piyasaya sürdüğü Kaan N2 isimli modeli, kullanıcılarını isyan ettirdi. Sosyal medyada artan şikayetlere göre cihaz, sürekli pop-up formunda reklamlar gösteriyor.

Bir süredir akıllı telefon piyasasında bulunan yerli akıllı telefon üreticisi Kaan’ın son modeli Kaan N2, reklam virüsü bulaştığı iddialarıyla kullanıcılarını çileden çıkardı. Bir tür reklam virüsü bulaşan cihazlar, son birkaç haftadır kullanıcıların karşısına durup dururken reklam pencereleri çıkarmaya başladı.

Sosyal medyada tepkilerini dile getiren Kaan N2 kullanıcıları, antivirüs uygulamalarının bile reklamları engelleyemediğini söylüyorlar.

Sikayetvar.com’da yer alan mesajlara göre Kaan N2’nin sürekli reklam göstermesine neden olan 2 uygulama var. Bu uygulamalar, cihazın kullanıcı arayüzü olan Kaan Launcher ile birlikte çalıştıkları için menüden görünen uygulamalardan biraz farklılar ve arka planda çalışıyorlar. “Mmgroup” ve “H5Plugin” adındaki bu iki uygulama, pop-up şeklinde beliren reklamlara neden oluyor.

Bazı antivirüs uygulamaları Mmgroup uygulamasını tespit edip reklamlarını engellerken, kullanıcılardan edindiğimiz bilgilere göre “H5Plugin” uygulamasını tespit edebilen antivirüs programı bulunmuyor. Bazı kullanıcılar, cihazı aldıkları günden itibaren bu sorunu yaşadıklarını bildiriyorlar.

Virüslü uygulamalar telefonlara nasıl bulaşıyor?

Normal şartlarda Play Store dışından yüklenen uygulamaların virüs bulaştırma riski daha yüksektir. Bu durum kullanıcının inisiyatifinde olup, üreticinin hatasına bağlı olan bir risk oluşturmaz. Nitekim üretici firma, yazılım güncelleştirmeleriyle cihazını düzenli olarak güvenli tutmak zorundadır, bunun için de sürekli olarak güncelleme gönderir.

Kaan N2’de karşılaşılan sorunun, kullanıcıların farklı kaynaklardan edindiği bir uygulamadan kaynaklanmadığı açık. İki farklı ihtimal var. Birincisi, Kaan’ın yazılım güncelleştirmesinde önemli bir güvenlik detayını atlayıp; reklam gösteren uygulamalara izin vermiş olması. İkinci ihtimal, Kaan’ın bunu bilinçli bir şekilde yapması. Herhangi bir üreticinin kullanıcılara reklam gösteren uygulamaları bilinçli olarak göndermesi ise firma için büyük bir risk. Kaan tarafından yapılan bir açıklama olmasa da firmanın durumdan haberdar olduğunu biliyoruz.

Peki silinmeyen virüslü uygulamaların reklam göstermelerini nasıl engelleyebilirsiniz?

Bunun için cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin, Uygulamalar ve Bildirimler seçeneğine dokunun, Uygulama bilgileri seçeneğine dokunun, sağ üst köşedeki üç nokta sembolüne dokunup, Sistem Uygulamalarını Göster seçeneğine dokunun.

Karşınızda uzun bir uygulama listesi göreceksiniz. Bu listeden sırasıyla “Mmgroup” ve “H5Plugin” uygulamalarına dokunun. Açılan uygulama ekranında Kaldır seçeneği pasifse Durmaya Zorla seçeneğine dokunun.

Bu işlem sırasıyla uygulama dosyaları silinmese bile reklamları engellemiş olacaksınız. Eğer cihazınız reklam görüntülemeye devam ederse Kaan ile görüşmeniz, durumu firmaya bildirmeniz gerekiyor.