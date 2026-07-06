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Bugüne Kadar Kaç Cyberpunk 2077 Satıldığı Açıklandı!

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Cyberpunk 2077'nin bugüne kadar kaç adet sattığı açıklandı. Oyun, çok büyük bir başarıya imza attı.

Bugüne Kadar Kaç Cyberpunk 2077 Satıldığı Açıklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2020 yılında piyasaya sürülen CD Projekt imzalı Cyberpunk 2077, ilk başta yaşadığı sorunlar nedeniyle büyük eleştiri alan bir oyun olsa da sonradan gelen güncellemelerle düzeltilmiş ve oyuncuların çok sevdiği bir yapım hâline dönmüştü. 6 yıla yakın sürecin ardından bile de hâlâ büyük ilgi görmeye devam ediyordu.

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Şimdi ise oyunun başarısını verilerle gösteren bir açıklama geldi. Oyunun resmî hesabı üzerinden açıklama yapan CD Projekt, Cyberpunk 2077’nin toplam satış sayısını açıkladı. Satışlar, önemli bir eşiği geride bıraktı.

İçerikten Görseller

Bugüne Kadar Kaç Cyberpunk 2077 Satıldığı Açıklandı!
Ekran Resmi 2026-07-06 08.11.55

40 milyondan fazla sattı, oyuncu sayısı uçuşa geçti

Resmî açıklamaya göre bugüne kadar satılan Cyberpunk 2077 sayısı, 40 milyonun üzerine çıkmayı başardı. Bu da korkunç bir çıkış yapmasına rağmen gelen güncellemelerle tarihin en başarılı oyunlarından biri olduğu anlamına geliyor. Öyle ki 40 milyonu geçmesiyle tarihin en çok satan 19. oyunu olarak ilk 20’ye girmiş durumda.

Satışların son zamanlarda artış göstermesinin nedeniyle ilgili bir açıklama yok. Ancak oyunun Switch 2 versiyonunun yakın zamanda çıkmasının etkisi olabilir. Ayrıca 2023 yılında gelen Phantom Liberty genişleme paketi de son 3 yıldır çok satmasına neden oluyordu.

Ekran Resmi 2026-07-06 08.11.55

Cyberpunk 2077 ile ilgili tek etkileyici veri satış rakamları değil. Öyle ki bu hafta sonu oyun, eş zamanlı oyuncu sayısını da ciddi rakamlara yükseltti. Geçtiğimiz pazar günü 101.558 oyuncu sayısına ulaşıldı. Bu son 2 yılın en yüksek rakamı.

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