Kaliteli Fotoğraflar İçin Makine mi Önemlidir Kullanan mı?

30 dolarlık bir ekipman kullanan profesyonel fotoğrafçı ile 7200 dolarlık ekipman kullanan amatör fotoğrafçının çektiği fotoğraflar, önemli olanın ekipman mı yoksa ekipmanı kullanan mı olduğunu açığa kavuşturmayı amaçlıyor.

Bir fotoğraf kötü çıktığında hemen her zaman suçlu olan makinedir. Ya ışık için ekipman yoktur, ya doğru lens takılı değildir, ya makinenin diyafram açıklığı yetersizdir.

Petapixel ise yaptığı deneyde durumun böyle olmadığını, fotoğrafın güzel olması için önemli olanın fotoğrafçı olduğunu savunuyor. Bunu ispatlamak için de bir deney yaptılar.

Petapixel’in yaptığı deneyde uzmanın elindeki makine oldukça başlangıç seviyesi bir cihaz olarak seçildi. Kameranın piyasa fiyatı 30 dolar. Amatöre ise 5499 dolarlık Canon 1D X Mark II kamera ve 1699 dolar Canon 35mm f/1.4 II lens verildi. Böylece iki cihaz arasındaki fark gerçek bir uçuruma dönüştü.

Hem amatör hem de profesyonel, iki kamerayla da aynı kareyi çekti. Böylece kameralar arasındaki fark belli oldu. Daha sonra da profesyonelin 30 dolarlık ekipmanla çektiği fotoğraf, amatörün 7200 dolarlık ekipmanla çektiği fotoğrafla karşılaştırıldı.

Fotoğraflar, yorumu sizin yapmanız için aşağıda yer alıyor.

Ucuz Makine + Amatör Fotoğrafçı

Ucuz Makine + Profesyonel

Pahalı Makine + Amatör Fotoğrafçı

Pahalı Makine + Profesyonel

Fotoğraf çekiminin tamamını buradan izleyebilirsiniz.