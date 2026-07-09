Rollme, AirCam isimli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Açık kulak tasarımıyla gelen cihaz, 8 MP kamerası, yapay zekâ destekli özellikleri, Wi-Fi 6 bağlantısı ve uygun fiyatıyla klasik kulaklık anlayışını değiştirmeye hazırlanıyor.

Kablosuz kulaklıklar artık yalnızca müzik dinlemek veya telefon görüşmesi yapmak için kullanılmıyor. Markalar, bu küçük cihazlara her geçen gün daha farklı özellikler ekliyor. Rollme’nin yeni AirCam modeli de bunun en ilginç örneklerinden biri oldu.

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Şirketin tanıttığı Rollme AirCam, ilk bakışta sıradan bir açık kulak kulaklığı gibi görünüyor. Ancak cihazın üzerinde bir kamera yer alıyor. Evet, yanlış duymadınız; bu kulaklık aynı zamanda fotoğraf ve video çekebiliyor.

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Kulaklığın üzerinde 8 MP kamera var

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Rollme AirCam’in en dikkat çeken tarafı, Sony imzalı 8 MP kamerası. Bu kamera, elektronik görüntü sabitleme desteğiyle 1080p 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Böylece kullanıcılar, ekstra bir kamera taşımadan günlük anlarını kaydedebiliyor.

Cihazda 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Çekilen fotoğraf ve videolar bu alanda saklanabiliyor. Wi-Fi 6 desteği sayesinde kayıtlar, mobil uygulamaya hızlı şekilde aktarılabiliyor. Bu da özellikle pratik içerik üretmek isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir özellik.

Yapay zekâ özellikleri de unutulmamış

Rollme AirCam yalnızca kameralı bir kulaklık değil. Cihazda gerçek zamanlı çeviri, nesne tanıma, metin okuma ve çevredeki yerleri algılama gibi yapay zekâ destekli özellikler de bulunuyor. Yani ürün, küçük bir akıllı yardımcı gibi çalışmayı hedefliyor.

Ses tarafında ise 16 mm sürücüler kullanılıyor. Açık kulak tasarımı sayesinde müzik dinlerken çevrenizde olup biteni de duymaya devam edebiliyorsunuz. Rollme, kulaklığın tek şarjla 10 saate kadar kullanım süresi sunduğunu belirtiyor.

Fiyatı da oldukça iddialı

Rollme AirCam’in yurt dışı fiyatı 79,99 dolar olarak açıklandı. Kamera, yapay zekâ özellikleri ve Wi-Fi 6 desteği düşünüldüğünde bu fiyat, ürünü oldukça ilginç bir noktaya taşıyor. Özellikle akıllı gözlüklere alternatif arayanlar için farklı bir seçenek olabilir.

Tabii böyle bir cihazın gizlilik tarafında nasıl karşılanacağı da merak konusu. Kameralı kulaklık fikri kulağa heyecan verici geliyor ancak günlük hayatta kullanımının nasıl algılanacağını zaman gösterecek.