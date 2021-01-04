Sektöre yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre kamu bankaları, ocak ayı içerisinde ortak ATM projesi için bir protokol imzalayacak. TAM projesi kapsamında tüm kamu bankaları, tek bir ATM üzerinden hizmet verecek ve komisyon ile işlem ücretleri kaldırılacak.

Koronavirüs pandemisi, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yaygınlaşmasına son derece müsait bir ortam oluştursa da ATM’ler, özellikle de nakit para ile gerçekleştirilen işlemler için bir numaralı araç olmaya devam ediyor.

ATM’ler, bir şube açma ve çalışan bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırsa da bankalar için lisans, yazılım, bakım, temizlik ve enerji gibi giderler oluşturuyor ve aktarılan bilgilere göre kamu bankaları, bu giderlerden çok ciddi bir tasarruf sağlayacak yeni bir iş birliğine imza atmış durumdalar.

Tüm kamu bankalarının işlemleri tek bir ATM’den yapılabilecek

Hürriyet tarafından paylaşılan habere göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlakbank'a ait ATM'ler, kısa adı TAM olan 'Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi' kapsamında tek bir ATM zincirinde bir araya gelecek ve kamu bankaları ortak ATM’lerden hizmet verecek.

Bildiğiniz gibi günümüzde her bir kamu bankasının kendi ATM’leri bulunuyor. TAM ile birlikte ise ortak bir ATM cihazı ve ATM tasarımı ortaya konacak. Sektöre yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre bankalar, bu ay içinde TAM projesi için bir protokol imzalayacak. İlk etapta Türkiye genelinde 15 bin ATM’nin yerleştirileceği proje kapsamında yılda 1 milyar TL tasarruf sağlanması bekleniyor.

Ortak ATM’lerden yapılan işlemlerde komisyon alınmayacak

TAM projesinin arkasında, Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ bulunuyor. Aslına bakacak olursak şirket, 1995 yılında bir Ziraat Bankası iştiraki olarak kurulmuştu ancak yeni proje için şirket; Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın yüzde 33,33’er paya sahip olduğu çok ortaklı bir yapıya dönüşmüş durumda.

Aslına bakacak olursak kamu bankaları, kendi ATM'lerinin diğer kamu bankalarının müşterileri tarafından kullanımında komisyon alımını durdurmak için daha önce bir iş birliği zaten gerçekleştirmişti. Yeni proje ile birlikte ise hem bu iş birliğine katılan bankaların sayısı artmış olacak hem de tüm işlemlerden alınan komisyon ve işlem ücretleri kaldırılacak. Yani kamu bankası müşterilerinin ortak ATM’lerden yapacağı işlemler ücretsiz olacak.