Kamyonetlerin ve kamyonların kasa kısmının zemininde, dikey çizgiler bulunuyor ve bu çizgilerin birden çok pratik işlevi var.

Kamyonetlerin ve kamyonların kasasının zemin kısmında, dikey çizgiler olduğunu daha önce fark etmiş miydiniz?

Gelin neredeyse tüm kamyonetlerin/kamyonların sahip olduğu bu çizgilerin tam olarak neye hizmet ettiğine birlikte bakalım.

Gücü ve dayanıklılığı bu sayede artıyor.

Kamyonların ve kamyonetlerin arka kısmında, tabanda yer alan çizgiler; ekstra sertlik ve destek sağlıyor. Bu da aracın ağır yükler altında esnemesini, bükülmesini ya da deforme olmasını önlüyor.

Bunun yanı sıra yükün ağırlığının eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olarak kasaya ya da taşınan eşyalara potansiyel olarak zarar verebilecek baskı noktalarını dengeliyor.

Diğer bir neden, kaymayı önlemesi.

Kamyonetlerin zemin kısmındaki çizgiler, kasaya konulan yüklerin kaymasını önlemeye yardımcı oluyor. Yani yükün daha iyi kavranmasını sağlıyor. Aynı zamanda yük taşıma kapasitesi de artmış oluyor.

Suyun tahliyesi de daha kolay oluyor.

Dikey oluklar sayesinde kamyonetin kasa kısmında biriken su ve kir daha kolay tahliye edilebiliyor. Bagaj kapağına doğru gitmeleri pratik hâle geliyor. Böylece paslanma ve diğer zararların da önüne geçiliyor.

Kısacası bu çizgiler, hem kamyonetin yük taşımasını daha verimli hâle getiriyor hem de kullanım ömrünü uzatıyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: