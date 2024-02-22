Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kandaki glikoz miktarını ölçebildiğini söyleyen ancak iğne kullanmayan akıllı saatlere ve yüzüklere itimat edilmemesi gerektiğini belirtti.

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet rahatsızlığı bulunan kişiler, kan şekerlerini ölçmek için basit bir ölçüm cihazı kullanırlar. Bu cihazın kullanılması için de minik bir iğneyle parmaklarını delip kan örneği almaları gerekir. Bazı akıllı saatler ve yüzükler, kandaki glikoz miktarını ölçebildiklerini savunsa da Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu iddiaları reddetti.

"Biz onay vermedik"

Kurumdan yapılan açıklamada, "FDA, kendi başına kandaki glikoz değerlerini ölçmeyi ya da tahmin etmeyi amaçlayan hiçbir akıllı saate ya da yüzüğe izin, onay ya da hak vermemiştir." ifadesi kullanıldı. Tüketicilerin, hastaların ve bakıcıların bu tür cihazlardan, en azından şeker takibi açısından uzak durmaları tavsiye edildi.

Şu anda akıllı saatlerle ya da yüzüklerle, kan örneği almadan ya da deriden içeri girmeden şeker ölçümü yapmak mümkün değil. Apple Watch ve Oura yüzük gibi ürünler, FDA onaylı farklı giyilebilir teknolojilerle uyumlu çalışarak kandaki glikoz seviyesinin takibinde kullanılabiliyor olsa da bunu kendi başına, deri altına geçmeden yapabilen bir giyilebilir teknoloji bulunmuyor.

Apple ve Samsung uzun süredir deri altına geçmeden glikoz seviyesini tespit edebilecek teknolojiler üzerinde çalışıyor. Hatta Apple'ın bir iğnesiz glikoz takip sistem konsepti geliştirdiği biliniyor ancak firma bunu henüz akıllı saatler gibi ürünlere sığacak kadar küçültemedi. Samsung da kendi akıllı yüzüğü Galaxy Ring için benzer bir sistem üzerinde çalışıyor.