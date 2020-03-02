Alman teknoloji şirketi Carbon Mobiles, dünyanın ilk karbon fiber akıllı telefonu Carbon 1 Mark II'yi duyurdu. Son derece hafif ve ince bir gövdeye sahip olan cihaz, MediaTek Helio P90 yonga seti tarafından destekleniyor. Telefona biçilen değer ise sizleri biraz hayal kırıklığına uğratabilir.

Carbon Mobile, hem tasarım hem de isim olarak Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 1 Mark II’den ilham alan ‘dünyanın ilk karbon fiber akıllı telefonu’ Carbon 1 Mark II'yi tanıttı. Hibrit kompozit malzemelerden yapılan cihaz, sadece 125 gram ağırlığında ve 6.3mm kalınlığında.

Carbon 1 Mark II'nin 6.01 inç boyutundaki AMOLED ekranı, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Gücünü MediaTek Helio P90 yonga setinden alan telefon, kullanıcılara 128GB dahili depolama alanı sunuyor. Telefondaki RAM miktarı ise henüz açıklanmış değil. Ayrıca cihazın arkasında özelliklerini bilmediğimiz çift kamera kurulumu yer alıyor.

Carbon 1 Mark II tasarımı

Carbon 1 Mark II, yan taraftaki güç düğmesinin hemen altına monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip. USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen 3,040mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen cihaz, pil ömrü konusunda pek de iddialı değil. Dahası, hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

Alman firma, kullanılan malzemelerden olacak ki, Carbon 1 Mark II’nin fiyatını 800 euro (5.495 TL) olarak belirlemiş. Ayrıca telefonu ön sipariş vermek isteyen kişilerin, teslimattan 15 gün önce 250 euroluk (1.722 TL) bir ön ödeme yapması gerekiyor.

Carbon Mobile, şimdilik 2.000 adet üretilen Carbon 1 Mark II’nin Haziran 2020'de sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Şirkete göre stokların yüzde 24’ü şimdiden tükendi. Mevcut özelliklerin bu fiyata deyip değmeyeceği ise tamamen size kalmış.