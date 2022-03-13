İstanbul'da bugün yağan kar sonrası, şehrin pek çok yerinden biribirinden güzel kar manzarası geldi. Bu görüntülerden bir tanesi ise diğerlerinden biraz farklı. Elektrikli bir scooterın karlar içindeki görüntüsü, NFT'ye dönüştürüldü.

NFT dünyası o kadar garip bir hal aldı ki, her geçen insanlar NFT oluşturmak için garip eylemlerde bulunuyor. Artık neredeyse günümüzde neredeyse NFT dünyasında adı geçmeyen kişi veya kuruluş kalmadı. Öyle bir çılgınlığa dönüştü ki; geçtiğimiz günlerde bir sanatçının yüz binlerce dolarlık Lamborghini'sini yakıp, çektiği fotoğrafları NFT'ye dönüştürmesi de bu çılgınlığı kanıtlar nitelikte olmuştu.

Bugün ülkemizde birçok şehri beyaza bürüyen kar yağışıyla birlikte İstanbul'dan da birbirinden güzel kar manzaraları sosyal medyada paylaşıldı. Bir kullanıcının da trafik sıkıntısından sıkılan İstanbullular tarafından sıkça tercih edilen elektrikli scooterın karlar içindeki fotoğrafı sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı benzer görüntüleri gönderirken, kullanıcı bu fotoğrafı NFT'ye dönüştürdü.

Karlar içindeki scooter, NFT oldu

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Sosyal medya kullanıcısının "İstanbul City anlık" sözleriyle paylaştığı görüntünün ardından, çok sayıda kullanıcı bu görüntünün bir NFT olmasını istedi. Kullanıcı da bu istekler doğrultusunda, orjinal fotoğrafı NFT olarak paylaştı. Çok sayıda beğeni alan ve viral haline gelen görüntünün ardından, birçok kullanıcı da şehrin farklı bölgelerinden benzer görüntüler paylaştı.

Orjinal görüntünün NFT'sinin ilk satışı gerçekleşti

İşte orjinal görüntü ve kullanıcılardan gelen benzer görüntüler: