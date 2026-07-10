Katlanabilir iPhone Ultra'nın Pil Kapasitesi Ortaya Çıktı (Beklentilerin Altında Kalacak Gibi)

Katlanabilir iPhone Ultra modelien ait olduğu düşünülen yeni pil tescil belgeleri, Apple'ın cihazda beklenenden daha düşük bir batarya kapasitesine yer vereceğini gösteriyor.

Apple'ın merakla beklenen katlanabilir iPhone Ultra modeline dair yeni teknik detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan ilk iddialar, şirketin bu lüks amiral gemisinde 5.400 mAh hatta 5.800 mAh seviyesinde devasa bir batarya kapasitesine yer verebileceğini öne sürüyordu ancak tedarik zincirinden gelen son bilgiler, şirketin beklenenden çok daha temkinli bir yol haritası izlediğini gösteriyor.

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iPhone Ultra düşük pil kapasitesine sahip olabilir

Sızıntılara göre Apple'ın batarya tedarikçilerinden biri resmî makamlara iki yeni pil tescil başvurusu gerçekleştirdi. Yapılan tescil başvurularında pillerin kapasiteleri şu şekilde listelendi:

1.921 mAh

2.962 mAh

Bu iki bağımsız hücrenin bir araya getirilmesiyle elde edilen toplam kapasite ise tam olarak 4.883 mAh seviyesine tekabül ediyor. Sektördeki analistler, Apple'ın bu bataryayı nihai tüketiciye sunarken ticari olarak muhtemelen "5.000 mAh" olarak pazarlayacağını tahmin ediyor. Tabii şirketin lansman sırasında batarya kapasitelerine doğrudan değinmeme alışkanlığını sürdürmesi de ihtimaller dâhilinde.