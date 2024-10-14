Kış tatilinin en sevilenlerinden birisi olan kayak, birçok insanın severek yaptığı bir aktivite. Kış aylarında anormal değil ama yaz aylarında sıcak hava demeden karları olduğu gibi tutabilen kayak merkezleri, bunu nasıl başarıyor?

O karlar, nasıl oluyor da sıcak havanın etkisiyle biraz bile erimiyorlar?

Bizim tahmin ettiğimizden çok daha farklı yöntemleri var!

Kar battaniyeleri birinci olarak kullanılan yöntem.

Bu, karları korumak için en yaygın yöntemlerden birisi. Geotekstil örtüler (özel izolasyon malzemeleri) karın üzerine serilerek Güneş ışığından ve sıcak havadan korunmasını sağlıyor. Bu örtüler, karın üzerine serilerek erimesini önemli ölçüde yavaşlatıyor.

Bazı kayak merkezleri, sezon sonunda fazla karı toplayarak büyük yığınlar halinde depoluyor. Bu yığınlar, yaz boyunca özel izolasyon teknikleri kullanılarak korunuyor. Kar yığınlarının üzerine toprak, talaş veya saman gibi doğal malzemeler serilerek de izolasyon sağlanıyor.

Maalesef hepsi gerçek kar değil…

Yaz boyunca kar depolamak mümkün olmadığı zaman kayak merkezleri, kışa hazırlık için hepimizin gerçek sandığı o yapay kar makinelerini kullanıyor. Bu makineler, suyu ince bir buhar şeklinde püskürterek kar üretiyorlar. Özellikle soğuk hava koşulları başladığında bu makineler devreye giriyor ve yapay karla pistler hazırlanmış oluyor.

Bazı merkezler, doğal bir koruma yöntemi benimseyerek gölgeli alanları tercih ediyorlar. Yüksek rakımlarda, sıcaklık daha düşük olduğu için karın erimesi daha yavaş oluyor. Bu yüzden kayak merkezleri, yaz boyunca karı korumak için yüksek rakımlı, kuzeye bakan ve gölge alanları seçer.

Tüm bunların yanında yapay soğutma teknolojileri de karların sıcaklığını düşük tutarak yaz boyu korunmasını sağlasa da bu yöntem, diğerlerine göre epey tuzlu.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: