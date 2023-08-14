Şehirler arası seyahat etmek için kullandığımız taşıtlar arasında olan otobüsler, şüphesiz en yaygın tercih ettiklerimizden. Ancak her taşıtta olduğu gibi yolcu otobüslerinde de beklenmedik kazalar meydana gelebiliyor ve bu noktada aklımıza tek bir soru geliyor: Hangi koltuk daha güvenli?

Şoförlük görevini üstlenircesine ön koltuklardan vazgeçmeyenler, ben rahatıma düşkünüm diyip en arka koltuktan şaşmam diyenler ve yolu izlemeden yolculuk yapamayan pencere kenarı sevdalıları…

Herkesin elbette bir tercihi var fakat söz konusu güvenlik olduğunda işler bir hayli karışıyor. Peki hangi koltukları tercih etmeliyiz?

Seyahat halindeyken olası kazalara karşı emniyet kemeri, her ne kadar güvenliğimiz noktasında koruyucu olsa da elbette dikkat etmemiz gereken daha farklı şeyler de var. Bunlardan en önemlisi otobüsün neresinde oturduğumuz.

Aslında çoğumuz gerçekleşecek olası otobüs kazalarında en güvenli koltuğun, şoförün arkasındaki ön koltuklar olduğunu düşünürüz. Çünkü basit bir mantıkla kaza esnasında şoför, öncelikle kendini korumak amacıyla manevralar yapacak ve şoföre en yakın olan koltuklar da bu düşünceyle en az hasarla kurtulacaktır.

Ancak bu oldukça büyük bir yanılgı. Otobüsün ön kısmında oturan yolcular, kafa kafaya gerçekleşecek bir kaza sırasında çok büyük bir risk altındadır ve maalesef şoförün manevraları da genellikle yetersiz kalır.

Ya sessizlik ve biraz uyku isteyen arka koltuktaki yolcular?

Arka koltukta oturanlar olası bir kaza esnasında, tıpkı ön koltuklardaki yolcular gibi oldukça büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Çünkü yolcu otobüsünün arkadan çarpışma yaşayacağı bir durumda en fazla hasarı alacak olan, arka koltuktaki yolcular olur.

Ben dışarıyı izlerim, yolun nasıl geçtiğini anlamam! diyen pencere kenarı sevdalıları için de durum ne yazık ki farksız. Çünkü kaza olsun ya da olmasın dışarıdan gelecek ani darbelere karşı pencereler, her zaman savunmasızdır.

Ayrıca sürücünün hatalı sollama yapması ya da karşı şeritten gelen taşıtların sebebiyet verebileceği farklı hatalar, şeride en yakın kısım olan pencere kenarları için büyük bir risk teşkil eder.

E madem öyle, otobüsün neresinde oturmalıyız?

Araştırmalara ve şimdiye dek gerçekleşmiş kazalarda yaralanma ve ölüm oranlarına bakarak, en güvenli kısmın otobüsün orta bölümleri yani pencere kenarının yanındaki koltukların olduğunu söylemek mümkün.

Otobüsün koridoruna yakın orta bölmelerde oturmak, yukarıda bahsettiğimiz tüm olası kaza ihtimallerine karşı, en güvenli koltuklar olacaktır. Özetle pencere kenarında değil onun yanındaki tarafta; otobüsün ön veya arka kısımlarına yakın değil tam orta noktada tekerleklerin arasında oturmak, oldukça güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır.

Peki siz hangi tarafı tercih edenlerdensiniz?