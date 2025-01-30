Kediler, evlerimize neşe veren ve sevimli hareketleriyle her zaman dikkati üzerlerine çekmeyi başaran hayvanlardan. Ancak dostlarımız, bazı zamanlar tıpkı bizler gibi hastalanabiliyor ve veterinerin yolunu tutmak durumunda kalıyoruz.

Kedilerin hasta olduğu durumlarda ise aklımıza direkt o soru geliyor: “Kedimin hastalığı bana da bulaşır mı?”

Peki işin aslı nedir? Böyle bir ihtimal gerçekten var mı?

Yaygın olarak kedi gribi olarak adlandırılan üst solunum yolu enfeksiyonları çoğunlukla kalisivirüs ya da herpesvirüsten kaynaklanıyor.

Kedilerde görülen hapşırma, burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi şikâyetler ise insanlardaki soğuk algınlığı/grip semptomlarına benziyor. Hatta bu sebeple kedilerde görülen bu belirtiler de zaman zaman grip olarak adlandırılıyor.

Aynı zamanda kediler, bilim insanlarına göre grip virüslerine, bazı mevsimler insan griplerine ve kuş griplerine neden olan virüslere karşı epey savunmasız. Özellikle H5N1 ismiyle tanınan kuş gribi, bu anlamda çok yaygın.

Peki kedilerdeki rahatsızlıkların insanlara bulaşma ihtimali var mı?

Araştırmalara göre enfekte bir kediden, insanlara grip virüsü bulaşma riski düşük kabul ediliyor. Fakat risk, virüsün özelliklerine, maruz kalma süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak da değişim gösteriyor.

Ayrıca kedilerde daha önce görülen kuş gribi salgınları, bu sorunun cevabına ulaşmamızda ipucu olabilir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü 2023’ün Temmuz ayında, Polonya genelinde alışılmadık bir kedi ölümü dalgası ile sarsıldı.

47 kediden alınan örneklerde 29’unun H5N1 (Kuş gribi) örneği pozitif çıktı. Birkaç ay içinde ise 11 kedi bu sebepten ölmüş, 14’üne ise ötenazi uygulanmıştı. Devamında enfekte kedilerle zaman geçiren ve onlara temas eden insanların bu rahatsızlığa yakalanıp yakalanmadığına bakıldı.

Sonuçlar ise şaşırtıcıydı. Bu kedilerdeki H5N1 rahatsızlığı, tek bir insana bile bulaşmamıştı.

Öte yandan birçok kedi, kedi gribini veya herhangi farklı bir rahatsızlığı rahatlıkla atlayabiliyor fakat bazıları taşıyıcı oluyor. Taşıyıcı olan kedi ise vücudundaki mikropları, çevresinde onunla temas eden insanlara bulaştırabiliyor.

Özellikle hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar daha riskli konumda. Özetle kedi rahatsızlıklarının, büyük oranda insanlara bulaşmadığını söyleyebiliriz. Ancak elbette her zaman risk olduğunu da unutmamak gerekir.

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