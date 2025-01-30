Bilimin Penceresinden Cevapladık: Kedilerin Rahatsızlıkları İnsanlara da Bulaşabilir mi?

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Kediler, evlerimize neşe veren ve sevimli hareketleriyle her zaman dikkati üzerlerine çekmeyi başaran hayvanlardan. Ancak dostlarımız, bazı zamanlar tıpkı bizler gibi hastalanabiliyor ve veterinerin yolunu tutmak durumunda kalıyoruz.

Kedilerin hasta olduğu durumlarda ise aklımıza direkt o soru geliyor: “Kedimin hastalığı bana da bulaşır mı?”

Peki işin aslı nedir? Böyle bir ihtimal gerçekten var mı?

Yaygın olarak kedi gribi olarak adlandırılan üst solunum yolu enfeksiyonları çoğunlukla kalisivirüs ya da herpesvirüsten kaynaklanıyor.

kedi

Kedilerde görülen hapşırma, burun akıntısı veya boğaz ağrısı gibi şikâyetler ise insanlardaki soğuk algınlığı/grip semptomlarına benziyor. Hatta bu sebeple kedilerde görülen bu belirtiler de zaman zaman grip olarak adlandırılıyor.

Aynı zamanda kediler, bilim insanlarına göre grip virüslerine, bazı mevsimler insan griplerine ve kuş griplerine neden olan virüslere karşı epey savunmasız. Özellikle H5N1 ismiyle tanınan kuş gribi, bu anlamda çok yaygın.

Peki kedilerdeki rahatsızlıkların insanlara bulaşma ihtimali var mı?

kedi

Araştırmalara göre enfekte bir kediden, insanlara grip virüsü bulaşma riski düşük kabul ediliyor. Fakat risk, virüsün özelliklerine, maruz kalma süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak da değişim gösteriyor.

Ayrıca kedilerde daha önce görülen kuş gribi salgınları, bu sorunun cevabına ulaşmamızda ipucu olabilir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü 2023’ün Temmuz ayında, Polonya genelinde alışılmadık bir kedi ölümü dalgası ile sarsıldı.

47 kediden alınan örneklerde 29’unun H5N1 (Kuş gribi) örneği pozitif çıktı. Birkaç ay içinde ise 11 kedi bu sebepten ölmüş, 14’üne ise ötenazi uygulanmıştı. Devamında enfekte kedilerle zaman geçiren ve onlara temas eden insanların bu rahatsızlığa yakalanıp yakalanmadığına bakıldı.

Sonuçlar ise şaşırtıcıydı. Bu kedilerdeki H5N1 rahatsızlığı, tek bir insana bile bulaşmamıştı.

kedi

Öte yandan birçok kedi, kedi gribini veya herhangi farklı bir rahatsızlığı rahatlıkla atlayabiliyor fakat bazıları taşıyıcı oluyor. Taşıyıcı olan kedi ise vücudundaki mikropları, çevresinde onunla temas eden insanlara bulaştırabiliyor.

Özellikle hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar daha riskli konumda. Özetle kedi rahatsızlıklarının, büyük oranda insanlara bulaşmadığını söyleyebiliriz. Ancak elbette her zaman risk olduğunu da unutmamak gerekir. 

Kaynaklar: IFL Science, RSPCA

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Kediler Gerçekten de Şizofreniye Yakalanma Riskimizi İki Katına mı Çıkarıyor?
İLGİLİ HABER

Sizinle de Bir İlgisi Var: Kediler, Dışkılarını Neden Kuma Gömüp Saklama İhtiyacı Duyarlar?
İLGİLİ HABER

Kedilerin Sırtlarını Kamburlaştırıp Kabartmalarının Arkasındaki Tuhaf Sebepler (İpucu: Korkmuyorlar)
İLGİLİ HABER

Kedilerin Bu Kadar İyi Koku Almalarını Sağlayan, Bilmediğimiz İkinci Bir Burunları Var
İLGİLİ HABER

Kedilerin Kuyruklarının Aldığı Şekil Aslında Ne Anlama Geliyor? Meğerse Onları Anlamak Çok Kolaymış!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler