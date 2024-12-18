Kedilerin kuyrukları, şekilden şekile girebiliyor öyle değil mi? Kimi zaman dik kimi zaman aşağıda bazen kabarık bazen ise titrer durumda. Peki kedilerin kuyruklarının aldığı şekil aslında ne anlama geliyor?

Kediler, kuyruklarıyla bizlere ne anlatmak istiyorlar? Bu şekilde duygu durumlarını nasıl gösterebiliyorlar?

Gelin, açıklayalım.

Kedi davranış uzmanlarına göre bu hayvanlar kuyruklarını, çok çeşitli duyguları iletmek için daha geniş bir vücut dili sisteminin parçası olarak kullanır.

Yani kediler öfke, korku, mutluluk, merak veya memnuniyetlerini ifade etmek için başta kuyruklarına daha sonra kulaklarına, gözlerine ve genel itibarıyla vücutlarına bel bağlarlar.

Öyle ki bir kedinin kuyruğu, benzersiz bir anatomiye sahiptir ve oldukça esnektir. Ayrıca kuyruklar, âdeta bir zincir gibi birbirine kenetlenen 18 ila 23 küçük kemikten oluşur. Bu kemikler de kuyruğun, birçok farklı yöne hareket etmesine olanak sağlar.

Bir kedi herhangi bir duygu yaşadığında beyni, pudendal sinirler aracılığıyla kuyruktaki kaslara sinyaller gönderir.

Bu sinyaller, anında iletilir ve böylece kediler, kuyruklarını yıldırım hızıyla hareket ettirmeye başlar. Örneğin evcil bir kedide yukarı doğru uzanan bir kuyruk, genellikle dostluğun bir işaretidir. Ancak vahşi kedilerde kuyruğun aldığı bu yön, aynı şeyi ifade etmez.

Yine titreyen bir kuyruk, genel itibarıyla heyecanın bir belirtisi iken kabarık bir kuyruk, genellikle tehdide karşı bir tepkidir. Bu tepki, insanların korku dolu anlarında tüylerinin diken diken olması ile aynı şeydir.

Yani kedilerin kuyruğu, korku dolu anlarında istemsiz olarak kabarır. Ayrıca kedilerin kuyruklarının tabanında bazı kaslar vardır ve tehdit altında hissettiklerinde, bu kaslar kuyruklarının kabarmasına sebep olur. Bu da onları daha korkutucu gösterir.

Korkan bir kedi ise kuyruğunu vücudunun altına sıkıştırabilir.

Veya kuyruğunu yere vurursa, hızla bir yandan diğer yana savurursa veya yukarı aşağı hareket ettirirse, bu onun öfkeli hissettiğinin bir işareti olabilir. Yani kediler, insanlarla veya diğer kedilerle etkileşime girmelerine bağlı olarak, kuyruklarıyla farklı şekillerde iletişim kurabilirler.

Ancak bir kedinin yalnızca kuyruğuna bakarak, onun hangi duygu durumunda olduğunu net bir şekilde söylemek doğru değildir. Kuyruk hareketi veya yönü, bizlere ancak fikir verebilir.

İlginizi çekebilir: