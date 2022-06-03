State of Play Etkinliğinde Öne Çıkan Gelişmeler

Sony, bugün gerçekleşen State of Play etkinliğiyle merakla beklediğimiz pek çok sorunun cevabını verdi. Gelin etkinlikte duyurulan yeni gelişmelere hep birlikte bakalım.

Sony’nin merakla beklenen State of the Play etkinliği bugün gerçekleştirildi. Oyuncuların büyük bir heyecan içinde takip ettiği etkinlikte beklenen haberlerin yanı sıra beklenmedik pek çok gelişme de açıklandı.

Büyük birçoğunluğumuzu en çok heyecanlandıran gelişme ise Spider-Man evreninden uzun bir süredir beklenen haberin gelmesi oldu. Gelin, etkinlikle ilgili detaylara ve nelerin tanıtıldığına yakından bir bakalım.

Marvel’s Spider-Man oyunundan beklenen haber geldi!

Bir süredir yeni bir oyunu veya yeniden yapılandırması gelmesi beklenen Marvel’s Spider-Man oyunuyla ilgili nihayet beklenen açıklama geldi. Sony, oyunun remastered versiyonunun 12 Ağustos’ta bilgisayarlar için erişime açılacağını duyurdu.

Final Fanstasy XVI için daha çok bekleyeceğiz (2023 yazında piyasaya sürülecek)

Resident Evil 4 remake geliyor!

Oyun dünyasının klasikleşen Resident Evil serisinin dördüncü oyunu bir yeniden yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan video her ne kadar oldukça kısa olsa da oyuncuların alışık olduğu tarzdaki Resident Evil ambiyansı buram buram hissediliyor diyebiliriz.

Ancak maalesef ki Resident Evil 4’ün yeniden işlendiği bu oyun için uzun bir süre beklememiz gerekiyor. Zira oyunun çıkış tarihi için 24 Mart 2023 tarihi verildi.

Resident Evil Village PlayStation VR'lara özel versiyonu:

No Man's Sky - State of Play, 2 Haziran'da PlayStation VR2'de!

The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2: Retribution bu yıl içinde oyuncularla buluşacak

Street Fighter 6, PlayStation 4 ve 5’e geliyor!

Gelmesi için beklememiz gereken bir diğer oyun da Street Fighter 6 oldu. Sony, oyunun çıkış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada 2023 tarihini işaret etti.

Horizon VR: Call of the Mountain oynanışına dair ilk video (Yallnızca PlayStation VR için geliyor)

Bir ‘kedi’ olarak oynayacağımız yeni PlayStation oyunu Stray’in oynanışına dair ilk izlenimler (19 Temmuz'da PS 4 ve 5 için erişime açılacak)

Callisto Protocool 2 Aralık'ta piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor:

Tunic 27 Eylül'de PlayStation 4 ve 5 oyuncularıyla buluşuyor: