Uygun Fiyatlı Köpek ve Kedi Maması Almak İçin 10 Uygulama

En büyük dostlarımızın beslenmeleri için ucuza kaçma sorun yaratabilir. Peki hem uygun fiyatlı hem de kaliteli mama ihtiyaçlarını nereden karşılayacağız. Sizin için uygun fiyatlı kedi maması ve köpek maması bulabileceğiniz uygulamaları derledik.

Evcil hayvanlarımızın, özellikle kedi ve köpeklerin, beslenmelerine kendimize olduğu kadar hatta daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Gerektiği kadar protein ve vitamin almaları, aynı zamanda doğru takviye içeren mamalar yemeleri gerekiyor. Bizim için de bunları alabilecek en uygun fiyatlara bulmamız önemli.

Uygun fiyatlı köpek ve kedi maması almak için pek çok internet sitesi ve uygulama bulunuyor. Buralarda iki al bir öde gibi kampanyalar yada yüzde 50’ye varan indirimler bulmak mümkün. Bu siteler ve uygulamalardan bazılarında yalnızca kedi maması, köpek maması ve petler için eşyalar bulabileceğiniz gibi bazılarında hayvan bakımı konusunda bilgi alabilir, zor durumda olan yada sahiplenilmesi beklenen kedi ve köpekleri bulabilirsiniz.

Bazı forum sitelerinde elinde fazla maması yada pet eşyası bulunan insanlarla tanışabilir ve takas yaparak yada direkt olarak alışverişinizi onlarla gerçekleştirerek uygun fiyatlara bu ihtiyaçları giderebilirsiniz. Bununla beraber petshoplarda bulamayacağınız yada yüksek fiyatlarından dolayı alma imkanınız olmayan pek çok ürün ve mamayı da bu mobil uygulama ve internet sitelerinde bulabilirsiniz.

Uygun fiyatlı kedi maması ve köpek maması bulabileceğiniz mobil uygulamaları:

Temiz Mama:

Temiz Mama geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatları, avantajlı fırsatları ve birçok kampanyasıyla bu sektörün öncü isimlerinden biri. Gücünü tazeliğinden alan site, mamaları üretildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde tüylü dostlarımızla buluşturuyor. Mama beklemediği ve çevre koşullarından etkilenmediği için daha sağlıklı, yeni üretildiği ve uzun süreler ambalajda kalmadığı için daha sağlıklı aynı zamanda bekleme süresi minimum olduğu için vitamin oranını kaybetmiyor.

Çağatay Evcil Hayvan Mamaları ve Yem Ürünleri şirketinin satış sitesi olan Temiz Mama, ürünleri kendi fabrikalarında üretmenin güveniyle yaklaşıyor kullanıcılarına. Dilerseniz yalnızca kargo ücreti ödeyerek 100 gramlık bir deneme paketine sahip olabilir ve küçük dostunuzun bu mamanın tadına bakmasını sağlayabilirsiniz. 15 kilo ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanı sunan Temiz Mama, kredi kartlarına peşin fiyatına taksit fırsatı sunuyor ve dilediğiniz kargo firmasıyla çalışabiliyorsunuz. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kolay Mama:

Ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Kolay Mama, toptan alışverişlerinizde birçok avantaj sunuyor. Kedi ve köpek mamasının yanı sıra pek çok pet eşyası da bulabileceğiniz internet sitesi ve uygulamada kampanyalı ürünlerin yanı sıra hediyeli olarak da satılan birçok ürün mevcut. 75 TL ve üzeri alışveriş için herhangi bir kargo ücreti ödemiyorsunuz.

Kredi kartı alışverişlerinizde peşin fiyatına 4 taksit imkanı sunan internet sitesi ve uygulamada, Hopi mobil uygulamasını kullanarak avantajlarınızı arttırabilirsiniz. Burada kedi, köpek, kuş, sürüngen, kemirgen ve akvaryum canlıları için birçok kampanyalı ürün bulunuyor. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kolaymama indirmek için:

Petlebi:

Petlebi hem hayvanseverlerin bir araya geldiği bir platform, hem birçok mama ve pet eşyaya ulaşabileceğiniz bir satış sitesi, hem de barınaklara ve ihtiyacı olan hayvanlara yardım edebileceğiniz bir topluluk. İnternet sitesinin soru cevap bölümünde sizin gibi hayvanseverlerle konuşarak ve onların deneyimlerinden faydalanarak tüylü dostunuz için en doğru tercihleri yapabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tüm kedi maması, köpek maması, kedi kumu ve benzeri pet eşyaları en güvenli şekilde ve uygun fiyatlı olarak buradan temin edebilirsiniz. Barınaklara bağış bölümündeyse henüz sahiplenilme şansı olmamış, barınaklarda kalan hayvanların ihtiyaçları için bağışta bulunarak, barınak hayvanlarının hayatlarına güzel bir dokunuş yapabilirsiniz. Siteye ulaşmak buraya tıklayabilirsiniz.

Pet Burada:

Tüylü dostunuzun her türlü ihtiyacını indirimli fiyatlarla bulabileceğiniz bir internet sitesi ve mobil uygulama. Burada yaşlı yada henüz yavru hayvanlar için de özel üretilmiş mamalara ulaşabilirsiniz. Beslenme sorunu olan hayvanlar için de yine burada light mamalar bularak daha sağlıklı olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Gine domuzu, sürüngen, tavşan gibi farklı hayvan türleri için de mama ve pet eşya bu site ve uygulamada mevcut.

Tüm ürünleri en yüzde 20 indirimle kullanıcılarına sunan bu site ve uygulamada, 75 TL ve üzeri alışverişlerinizden kargo ücreti alınmıyor. Bununla beraber üye olduktan sonra yapacağınız ilk alışverişinizde 10 TL indirim hediyesi veriliyor. Kredi kartı alışverişlerinize peşin fiyatına 4 taksit imkanı sunan site ve uygulamada pek çok avantajlı kampanya ve güvenli bir alışveriş deneyimi sizleri bekliyor. Siteye buraya tıklayabilirsiniz.

Petburada indirmek için:

Ucuza Mama:

Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla tüm ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz bu sitede, aradığınız her markayı bulabilirsiniz. Kuş, kedi, köpek, kemirgen, sürüngen ve akvaryum türlerine özel aradığınız tüm ürünleri bu sitede bulabilirsiniz. Bu ürünlerin yanı sıra hayvanseverler için bez çanta, poster, çerçeve gibi birçok eğlenceli ürün de yine bu sitede mevcut.

50 TL ve üzeri alışverişlerinizden herhangi bir kargo ücreti alınmayan bu sitede, kredi kartı alışverişlerinize peşin fiyatına dilerseniz 6 dilerseniz 9 taksit yaptırarak alışverişinizi daha avantajlı bir hale getirebilirsiniz. Ana sayfada bulunan editör seçimi köşesinde yeni gelen, popüler olan yada indirim oranı artmış ürünleri görebilirsiniz. Siteye ulaşmak buraya tıklayabilirsiniz.

Marka Mama:

Türkiye’nin en büyük evcil hayvan mama ve ürünleri sitesi, uygulaması olan Marka Mama’da aradığınız tüm ürünleri bulabilirsiniz. Her ırktan ve yaştan hayvan için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri sunan bu site ve uygulamada yavrular ve yaşlılar için özel mama ve ürünler olduğu gibi deri ve tüy problemi yaşayan hayvanlar için de özel ürün ve mamalar mevcut.

Burada yüzde 50 indirim, hediyeli ürünler ve 1 alana 1 bedava gibi birçok kampanya bulunuyor. Aynı zamanda 90 TL ve üzerin tüm alışverişlerinizden herhangi bir kargo ücreti alınmıyor. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Pet İhtiyaç:

İhtiyacınız olan tüm pet ürünlerine ve mamaya buradan ulaşabilirsiniz. Pet İhtiyaç uygun fiyatları ve güvenli alışverişin yanı sıra, outlet ürünlerindeki yüksek orandaki indirimle de dikkat çekiyor. Kedi, köpek, kuş, sürüngen, kemirgen gibi tüm hayvan türlerinin ihtiyacı olan mama ve ürünleri bu site ve uygulamada bulabilirsiniz.

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde herhangi bir kargo ücreti alınmıyor. Hayvanları Koruma Günü gibi özel günler için kedi maması ve köpek maması ve benzer ürünlerde ekstra indirim ve avantajlar sunuluyor. Saat 16.00’ya kadar vereceğiniz siparişleri aynı gün kargoya veren bu site ve uygulama 1996 yılından beri güvenli alışveriş ve müşteri memnuniyetine önem veriyor. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Club Safari:

Evcil hayvanlar için ihtiyaç duyulan mamaları ve pet ürünleri uygun fiyat avantajıyla sunan bir internet sitesi. Kullanıcılarına kedi maması ve köpek maması gibi ürünlerde güvenli bir alışveriş deneyimi sunan site, anında destek hattıyla da tüm sorularınıza anlık cevap almanıza imkan sağlıyor.

75 TL ve üzeri alışverişleriniz için kargo ücreti talep etmeyen Club Safari, geniş ürün yelpazesiyle tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermeyi hedefliyor. Dilerseniz nakit alışverişleriniz için kapıda ödeme imkanınız da mevcut. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Zooplus:

1999 yılından beri tüm pet ihtiyaçlarınıza cevap veren Zooplus, bu deneyimin ışığında yoluna devam ediyor. Geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatları ve sektör tecrübesiyle bu site ve uygulama, tek tıkla size güvenli bir alışveriş sunuyor.

İlk siparişte yüzde 5 indirim hediyesi veren Zooplus, kedi maması ve köpek maması gibi ürünlerde kullanıcılarına pek çok özel fırsat ve kampanya sunuyor. Zoopara isimli servisiyle harcadıkça kazandıran bu site ve uygulamada pek çok hediye ve indirim, hızlı kargo avantajıyla sizleri bekliyor. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Petzz Shop

Yavru kedi ve köpek malzemeleri ve mamaları, yaşlı köpek ve kedi malzemeleri ve mamaları, alerjisi olan tüylü dostlarınız için glutensiz mamalar ve çok daha fazlası bu internet sitesinde sizleri bekliyor. 1975 yılından beri hizmet veren bu deneyimli şirket, sizlere birçok özel fırsat ve avantaj sunuyor.

100 TL ve üzeri alışverişlerinizden hiçbir şekilde kargo ücreti alınmıyor ve dilerseniz kapıda ödeme imkanınız var. İndirim ve kampanyalarından haberdar olmak isterseniz, internet sitesinden bültenlerine abone olarak, avantajlı alışverişin keyfini sürebilirsiniz. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.