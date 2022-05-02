Kendi İçini Kuranların En Fazla Yöneldiği Sektör Açıklandı

Armut.com tarafından derlenen veriler, kendi işini kurmak isteyenlerin en fazla yöneldiği sektörü ortaya koydu. E-ticaret, bu sektörler arasında lider konumda yer alırken ikinci sırada günümüzün en hızlı yükselen mesleklerinden birisi yer aldı.

Günümüzde kendi şirketini kurma hayali pek çok insanın kafasında büyük bir yer edinmişken, bu düşünce son dönemde ülkemizde de gittikçe yayılmaya başladı. Verilerden yola çıkarak kendi işini kurma eğiliminin ülkemizdeki durumuna ışık tutmayı amaçlayan Armut.com şahıs şirketi kurma taleplerinin sadece mart ayında %246 oranında artış yaşadığını ortaya koydu. Kafe açmak isteyenlerin artmasıyla birlikte kafeler için iç mimarlık hizmetine olan talep de %72 oranında arttı.

Peki, kendi şirketini kurmak isteyenlerin en fazla tercih ettiği sektör neydi? İşte bu sorunun cevabı, yine aynı verilerde ortaya çıktı. Verilere göre e-ticaret sektörü, girişimcilerin bir numaralı tercihi oldu. Girişimcilerin en fazla gıda, tekstil, aksesuar, kozmetik, çocuk oyuncakları, bebek gereçleri, hediyelik eşya ve seramik sektöründe satış yapmak için şirket kurmak istedikleri görüldü. Kadın girişimcilerin de ev yapımı ürünleri için e-ticareti tercih ettiği belirtildi.

Moto kuryelik ve kendi kafesini hayata geçirme isteği arttı:

Öte yandan günümüzün en hızlı gelişen mesleklerinden moto kuryelik de büyük bir talep ve arzla karşılaştı. E-ticaret hızla büyümeye devam ederken moto kuryelik, en fazla ihtiyaç duyulan meslekler arasına girdi. Özellikle pandemi sonrasında moto kurye hizmeti vermek için şahıs şirketi kurma taleplerinde yükseliş görüldü.