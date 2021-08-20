Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in 9 milyon civarında takipçisi olan Instagram hesabı, bilinmeyen bir nedenden ötürü kapatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarında "Açıkçası ben de bilmiyorum... Kısmet" diyen Bürsin'in destek için Instagram'la iletişime geçtiği öğrenildi.

Türkiye'deki en popüler oyuncularından bir tanesi olan ve özellikle de genç kızların büyük hayranlık beslediği Kerem Bürsin, kendisini de şaşırtan ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Bürsin'in 9 milyon civarında takipçisi olan ve aktif olarak paylaşımlar yaptığı Instagram hesabı, ortada bilinen bir neden olmamasına rağmen kapatıldı.

Kerem Bürsin'in Instagram hesabına ulaşamayan hayranları, soluğu Twitter'da aldılar. Sayısız soru sorulması üzerine bir açıklama yapan Kerem Bürsin, "Açıkçası ben de bilmiyorum... Kısmet" ifadelerini kulandı. Bürsin'in konuyla ilgili olarak Instagram'a ulaştığı ve destek talebinde bulunduğu öğrenildi.

"Birkaç gün içinde geri döneceğim"

Bir takipçisinin Instagram'da etkin olmayan hesapların kapatıldığını söylemesi üzerine bu paylaşıma da yanıt veren ünlü oyuncu, sorunun öyle bir şey olmadığını ve birkaç gün içerisinde yeniden döneceğini söyledi. Kerem Bürsin'in bu açıklaması, durumun geçici olduğunu gözler önüne seriyor.

Yaşanan olay üzerine Twitter'da adeta bir akım başlatan Bürsin'in hayranları, konuyla ilgili yapılan paylaşımlara yanıt olarak Instagram'ı da etiketlediler ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ettiler. Ancak saat 14:40 itibarıyla yaptığımız son kontrollerde, Kerem Bürsin'in Instagram hesabının hala açılmadığını görüyoruz.

Oyuncu Burcu Biricik de aynı kaderi yaşadı:

Kerem Bürsin, yaşadığı talihsizlik konusunda yalnız değildi. Hemen her projesi ise milyonların gönlünde taht kurmayı başaran güzel oyuncu Burcu Biricik de Instagram hesabından oldu. 3 milyon civarında takipçisi olan Biricik'in Instagram hesabının neden kapatıldığı bilinmezken, Biricik'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.