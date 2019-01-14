Kia konforu, performansı ve biraz da çılgınlığı sevenler için şimdiye kadar tasarladığı en büyük otomobili piyasaya sürüyor. Kia'nın yeni SUV'u tozlu yollarda heyecan aramak isteyenleri sevindirirken, lüks segment kategorisinden de ödün vermiyor.

Sizler de off-road yapmayı seven, tatillerinizde aracınızla çılgınlıklar yapmak isteyen ama aynı zamanda konforundan da ödün vermek istemeyen gruba dahilseniz, Kia'nın yeni SUV'u Telluride, tam size göre bir araç. Kaslı tasarımı ve hacim olarak oldukça büyük gövdesi ile dikkat çeken otomobil, geniş iç hacmi ve sağladığı konfor ile de şimdiden otomobil meraklıların menziline girdi bile.

Kia, yeni aracını hem aile sahibi olan hem de eğlenmek isteyen kişiler için harika bir çözüm olarak sunuyor. Üç sıra halinde konumlandırılmış 8 koltuklu geniş araç, 3,8 litre V6 motoru ile 291 beygir güç üretiyor. Smart, Eco, Sport, ve Comfort isimli dört farklı sürüş modu sunan araç, sürücüye ayrıca dört çeker kontrolünü geliştirebilmesine yardımcı olacak kar modu gibi seçenekler de sunuyor. Otomobil teknolojik olarak seyahat edenlerin konforu düşünülerek donatılmış. Farklı USB girişleri yer alan iç kabinde, kişiler seyahatlerini daha keyifli hale getirebilecekler.

Güvenliğin ön planda tutulduğu Telluride, 7 adet hava yastığı, çarpışma önleme uyarı sistemi, şerit takip asistanı, kör nokta uyarıcısı gibi birçok asistan sistemine sahip. Bu büyük SUV'de ilginç bir de uyarı sistemi yer alıyor. Otomobil, içerisindekiler indikten sonra arka koltuklarda bir hareketlenme sezerse, hemen sahibine sesli bir uyarı veriyor. Zannediyoruz ki bu özellik, son yıllarda gerçekleşen; otomobilde evcil hayvan ve hatta çocuk unutan kişiler için düşünülmüş. Aracın satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok ancak önümüzdeki sene piyasaya çıkması beklenen Telluride'un, aynı segmentte olan araçlara göre daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.