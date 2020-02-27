Kia, 1994 yılında şirketin 50. yılı vesilesiyle tasarlanan logo ile uzun zamandır piyasada yer alıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Kia’nın üzerinde çalıştığı yeni logo ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Kia’nın yeni logosu ilk ağızdan onaylandı ve önümüzdeki dönemde Kia araçlarda logoyu görmeye başlayacağız.

Kia, 1994 yılından beri aynı logoyu kullanıyordu. Yaklaşık 26 yıldır kullanılan logo, 2004 yılında yapılan küçük bir değişiklikle bugüne kadar kullanılmaya devam etti. Ancak geçtiğimiz haftalarda şirketin yeni bir logo üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Kia’nın yeni logosu ilk kez geçtiğimiz kasım ayında yapılan bir patent başvurusu sırasında ortaya çıktı. Logonun patent başvurularında yeni logo, bir konsept araç tasarımı üzerine de yerleştirilmişti. Logonun ortaya çıkmasının ardından Kia Motors Başkanı Park Han-wood, “Yeni logo, konsept otomobildekine benzer olacak. Ancak biraz farklı görünecek” diyerek yeni logoyu resmi olarak kabul etti.

Şimdi ortaya çıkan bir haber, yeni logonun ekim ayından itibaren Kia’nın araçlarında kullanılmaya başlanacağını gösteriyor. Kore Motorgraph’ın yayınladığı habere göre Kia, yeni logoyu kullanmak için 2021 yılını beklemeyecek.

Kia’nın yeni logosu, uzun süredir kullanılan eski logodan çok farklı görünüyor. Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi’ne başvurusu yapılan yeni logoda Kia kelimesinin her harfinin birbirine bağlı olduğu görülüyor.

Kia, logonun ilk olarak hangi araçta kullanılacağını henüz açıklamadı. Ancak ortaya çıkan söylentiler, logonun elektrikli araçları içten yanmalı motorlu araçlardan ayırt etmek için elektrik ve hibrit araçlarda kullanılacağını belirtiyor.

Kia, geçtiğimiz dönemde tasarımı ile dikkat çeken Stinger ve yeniden tasarlanan Optima’yı duyurmuştu. Logonun modernize edilmesinin, bu araçların tasarımları nedeniyle yapıldığı iddia ediliyor. Kia, araçların sportif tasarımlarını daha modern bir logo ile taçlandırmak istemiş olabilir.

Yeni logonun göründüğü Kia’nın konsept tasarım aracı ile ilgili bazı söylentiler de var. Konsept aracın 2021 yılında piyasaya sürülecek elektrikli bir araç olduğu iddia ediliyor. Kia’nın yeni elektrikli aracının 500 km menzil sağlayacak 800 voltluk bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.