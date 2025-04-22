Kullandığı yapay zekâ nedeniyle üniversiteden atılan bir öğrenci bugün 3 milyon dolar gelire sahip bir yapay zekâ aracının sahibi konumunda.

Yapay zekâ ilk ortaya çıktığında bazı okullar öğrencilerin kopya çekmek için kullanmasından endişe ederek bu teknolojiyi yasaklamıştı. Şimdi ise bu korkular neredeyse “gerçek oldu” demek mümkün. Çünkü Cluely adlı yeni bir yapay zekâ aracı, doğrudan kopya çekmek üzerine olmasa da işe alım süreçleri için ciddi bir "tehdit" konumunda.

Cluely’yi Chungin "Roy" Lee ve Neel Shanmugam adındaki iki üniversite öğrencisi geliştirdi. Tabii bu başarı hikâyesi esasında dramatik bir dönüm noktasına sahip.

Her şey Roy Lee'nin okuldan atılmasıyla başladı

Roy Lee, Amazon’daki bir iş görüşmesine hazırlanırken kendi geliştirdikleri yapay zekâ aracı “Interview Coder”ı kullandı ve Columbia Üniversitesi bunu fark eder etmez onu okuldan attı.

Bugün ise o prototip, Cluely adı altında çok daha gelişmiş bir versiyona dönüştü. Ücretsiz olarak denenebilen uygulama, Zoom üzerinden yapılan görüşmeleri gerçek zamanlı olarak dinleyip kullanıcıya ne söylemesi gerektiğini tabiri caizse "fısıldıyor". Yani bir yapay zekâ kulağınızda size ne demeniz gerektiğini söylüyor.

Cluely, iş görüşmelerinde vermeniz gereken yanıtı söylüyor

Uygulama şu anda yalnızca Mac’te çalışıyor ve diğer katılımcılar tarafından fark edilemeyen gizli bir pencere üzerinden işliyor. Anlık olarak sesleri metne dönüştürüyor, sonrasında veriyi buluta gönderiyor, ardından da kullanıcıya verebileceği en iyi cevabı sunuyor.

Tabii bu sistemin fazlasıyla potansiyel yasal sorunları var. Bırakın kendinize ait olmayan yanıtları kullanmayı, pek çok eyalet ve ülke bu tarz görüşmelerde izinsiz kayıt yapılmasını ve yapay zekâ kullanımını doğrudan yasaklıyor.

Tartışmalara rağmen Cluely büyük ilgi toplamış durumda. Abstract Ventures ve Susa Ventures’tan toplam 5,3 milyon dolar yatırım alan proje, aylık 20 dolarlık “Pro” versiyonu sayesinde yıllık 3 milyon dolarlık potansiyel gelire ulaşmış durumda.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tarz yapay zekâ araçlarının kullanımı etik ve yasal mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.