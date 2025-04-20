GitHub'da ücretsiz olarak yayımlanan yeni bir yapay zekâ aracı, 6 GB VRAM'e sahip bilgisayarlarda yerel olarak videolar üretebiliyor. İşte bu ilginç yapay zekâ aracının sunduğu özellikler...

Yapay zekâ yavaş yavaş hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş olsa da yapay zekâ teknolojilerini kullanmak henüz çok kolay değil. Zira yapay zekâ araçlarını kısıtlamalar olmadan kullanmak için çok büyük paralar harcamak gerekiyor. Ancak GitHub'da paylaşılan "FramePack" isimli yeni bir proje, yapay zekânın kendi bilgisayarlarımızda video üretmesini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

FramePack, aynı ada sahip olan bir sinir ağı mimarisi üzerine inşa edildi. 13 milyar parametli model, sadece 6 GB VRAM kapasitesi sunan herhangi bir GPU'nun bulunduğu bilgisayarlarda yerel olarak video üretimi yapabiliyor. Oluşturulan videolar 60 saniye uzunluğunda olsa da kullanıcılar, FramePack sayesinde dikkat çekici bir deneyim yaşamış olacaklar.

FramePack, bunu nasıl mümkün kıldı?

FramePack mimarisinin piyasadaki diğer yapay zekâ modellerinden farkı, çok aşamalı optimizasyon teknikleri kullanıyor olması. Önceden eğitilmiş modeller üzerinde ince ayar yapılmasına da imkân tanıyan FramePack mimarisi, kullandığı sıkıştırma teknikleri sayesinde de GPU bellek yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Böylelikle evlerimizde kullandığımız bilgisayarlar, yapay zekâ ile video üretmemize yardımcı olmuş oluyor.

FramePack'in GitHub sayfasında yer alan bilgilere göre bu aracı kullanmak için NVIDIA'nın GeForce RTX 3000, 4000 veya 5000 serisi ekran kartlarına sahip olmak gerekiyor. Ekip, daha eski ekran kartları ile test yapılmadığını söylüyor. AMD ve Intel GPU'lar içinse herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmıyor. Windows'un yanı sıra Linux işletim sistemlerinde de kullanılabilen FramePack'e ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.