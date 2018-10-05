Kırmızı Etten Fazla Protein İsteyenlere: Hamam Böcekli Ekmek

Önümüzdeki 30 yıl içerisinde hayvansal proteinlerin insan nüfusuna yetmeyeceği düşünülerek hamam böcekli ekmek üretimine başlandı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2050 yılında dünya nüfusunun 9.7 milyar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Bu sebeple dünyadaki tarımsal proteinin, dünya nüfusuna yetmeyecek seviyeye gelmesi de bekleniyor. BM, bu bağlamda sadece hayvansal proteinlere değil böcek türlerinden elde edilen proteinlere de yönelinmesini öneriyor.

Bu fikirle harekete geçen Brezilyalı gıda mühendisleri, yakalanmasında veya kullanılma sürecinde neredeyse hiçbir masraf olmayan ve doğada rahatlıkla bulunan böcekleri kullanarak bir ekmek üretti. Yapılan ekmekte Nauphoeta Cinerea isimli böcek türü kullanıldı. Bu böcek, bir kafes içerisinde çabucak ve hızlı üreyebiliyor. Bu da kısa vadede bol bol protein kaynağı demek.

Brezilya'daki Rio Grande Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren Andressa Jantzen, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu canlılar evrimle beraber değişen çevreye ayak uydurmayı sağlayan çok iyi bir yapıya sahip olmalı. Hamamböceklerinin ekmekteki protein içeriğini yüzde 133 artırıyor. Geleneksel ekmeğin 100 gramlık bir diliminde 9,7 gram protein varken, hamamböcekli ekmekte 22,6 gram var. Biz bu tarifle yağ oranını da yüzde 68 azalttık. Ekmeğin tadı, kokusu, dokusu ve renkleri ile ilgili duyusal analizler gerçekleştirdik. Önemli bir değişiklik gözlemlemedik ama bazıları ekmekte hafif bir yer fıstığı tadı hissedebilir."

Kırmızı etlerde ortalama %50, hamam böceklerinde ise ortalama %70 oranında protein bulunuyor. Uzun vadede evrim sürecine dahi direnerek genetiğini koruyor olmaları da hesaba katılınca dünyanın uzun vadede protein deposunun hamam böcekleri olacağını ön görmek mümkün.