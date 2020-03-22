Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmenin Cezası Belli Oldu

Koronavirüs salgını sonrasında 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Yasağa riayet etmeyen kişilere uygulanacak olan ceza belli oldu.

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında radikal kabul edilebilecek önlemler alınmasına neden oluyor. Özellikle İtalya gibi bazı ülkeler salgını kontrol altına almakta oldukça zorlanıyor, sokağa çıkma yasakları uyguluyor.

Ülkemizde henüz genel bir sokağa çıkma yasağı yok ve resmi rakamlara göre durum daha kontrol altında gözüküyor. Yine de ülkemizin dört bir yanında, özellikle yaşlı nüfusu korumak için önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı da salgın nedeniyle 65 yaş ve üstündeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı bulunanların ikamet adreslerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolanmalarının sınırlandırıldığını duyurmuştu.

Yasağa uymayana 3150 TL ceza

Kararın detayları hakkında, Erzincan Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre yasağı çiğneyenlere 3150 TL ceza verilecek ve TCK’nın 195’inci maddesine göre suç duyurusunda bulunulacak.

TCK’nın 195’inci maddesinde “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadesi yer alıyor. Yani yasağı ihlal eden kişiler bu yasaya göre de ceza alabilme riski taşıyor.

Vali Arslantaş, hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlarımızın ihtiyaç duymaları halinde ALO 112-155-156 numaralarını da arayabileceğini açıkladı. Özellikle 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı olan ve yalnız yaşayan kişiler için hizmetlerin erişimi için çalışılıyor.

Evde kalma oranları büyük önem arz ediyor

Salgının yayılmaması için insanların evlerinde kalması, salgının yayılımının durması için çaba göstermesi gerekiyor. Bu nedenle insanların gerekmedikçe sokağa çıkmaması büyük önem arz ediyor. Özellikle de yaşlı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları için bu konuya gereken önemi göstermesi gerekli.

Bugün içinde konuya dikkat çeken bir başka açıklama da Bilim Kurulu’ndan gelmişti. Vatandaşlarımızın yeterince konuya önem göstermediklerini belirten kurul üyeleri, “Sokağa çıkma yasağı önerebiliriz” açıklamasında bulunmuştu.