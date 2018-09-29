Bilgisayarlarda fiziksel olarak kullandığımız en önemli ekipman klavye desek pek de yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bilgisayarın bu önemli parçasını her an kullanmaktayız. Peki, iş bakım ve temizliğe gelince ne yapmalıyız?

Gün içinde çokça temas halinde bulunduğumuz bu ekipman arasındaki boşluklarda fazlasıyla mikrop barındırarak sağlığımızı kötü etkileyebiliyor. Haliyle temiz bir klavye de sağlığımız için daha yararlı oluyor.

Klavye Nasıl Temizlenir?

Bilgisayarlar masaüstü ve dizüstü olarak ikiye ayrılırlar. Bu yüzden “Klavye nasıl temizlenir?” sorusunu iki farklı başlık altında ele almak gerekir. Aşağıda sizler için masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için klavye temizleme yollarını derledik.

Klavye Temizliği Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Klavye temizliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus güçlü kimyasalların klavyeye verebileceği zararlardır. Klavyelerinizin üzerindeki boyaların aşınması harfleri seçememenize ya da kozmetik kusurlara yol açabilir.

Klavyenizi temizlerken kullandığınız bez bile önemli bir pozisyonda. Temizlik yapacağınız bezi tercih ederken klavyenize zarar vermeyecek bezleri seçmeniz önemli bir noktadır. Bu iş için genellikle mikrofiber bezler tercih edilmektedir.

Masaüstü Bilgisayar Klavyeleri Nasıl Temizlenir?

Klavyenizin bilgisayarınızın kasası ile olan bağlantısını kesin. Sonrasında klavyeyi altında kağıt olan bir zemin üstünde ters çevirerek sallayın. Bu işlem klavyenin tuşları arasında kalan küçük parçaların düşmesine sebep olacaktır.

Klavyeyi elektrik süpürgesi yardımıyla temizlemek de yaygın olan bir seçenektir. Elektrik süpürgesini düşük seviyede açıp klavyeniz üzerinde gezdirerek klavyenizi temizleyebilirsiniz.

Klavyenizin tuşları arasındaki kirleri temizlemek için kulak çubuğunu kullanabilirsiniz.

Bu seçenekler arasındaki en kesin ancak en riskli seçenek ise klavyenin vidalarını çıkartıp sonrasında klavyenin içini temizlemektir. Tuşlarınızın dökülmesini önlemek için klavyenizin vidasını açtıktan sonra klavyenizi ters çevirip üst parçayı ayırmanızı öneririz. Bu sayede tuşlarınız klavyenin üst parçasında takılı olarak kalacaktır.

Dizüstü Bilgisayar Klavyeleri Nasıl Temizlenir?