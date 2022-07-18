Kolaya Siyah Rengini Veren Şey Nedir? (Hayır, Böcek Değil)

İçtiğimiz meşrubatların farklı renkleri bulunuyor. En çok tüketilen içeceklerden kolanın ise siyah bir rengi var. Peki bu rengi veren madde ne? Gerçekten iddia edildiği gibi böcek mi bulunuyor? Bugün buna açıklık getireceğiz.

Dünya üzerinde en çok tüketilen meşrubat ne diye sorsak, muhtemelen sizler de markadan bağımsız olarak kola dersiniz. Ülkemiz dahil tüm dünyada tüketilen bir şey olan kola, pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Bir içeceğin tüm dünyada hemen hemen herkes tarafından tüketiliyor olması ve çok uzun yıllardan beri piyasada yer alması beraberinde doğru veya yanlış pek çok soruyu akıllara getiriyor.

Bugün sizlere akıllara gelen bu soruların en ünlülerinden birini cevaplayacağız. Kolaya siyah rengini veren şeyin ne olduğunu daha önce hiç düşündünüz mü? Sayısız komplo teorilerine konu olan, içerisinde böcek olduğu, fare kanı bulunduğu veya aslında renginin yeşil olduğu iddia edilen kolanın o herkesin bildiği siyah rengini veren şey ne olabilir? Hadi gelin kolaların renginin nereden geldiğini daha yakından görelim.

Kolaya siyah rengini veren şey ne?

Kolaya siyah rengini veren şeyin "Cochineal" isimli böcek türü olduğuna dair pek çok iddia ortada dolaşıyor. Bu konuya açıklık getirmek isteyen Coca-Cola, resmi web sayfasından ürünlerinin içerisinde böcek olmadığını raporla sundular. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sunduğu rapora göre de kolanın içerisinde bu böcekten yer almıyor. Peki madem böcek bulunmuyor kolaya siyah rengini veren şey ne?

Coca-Cola'nın resmi açıklamasına göre kolanın rengini veren şey karamel. Buna ek olarak su, şeker veya fruktoz-glukoz şurubu, karbondionsit, asitliği düzenleyici fosforik asit ve doğal aroma vericilerle birlikte kafein bulunuyor. Yani buradan kolanın siyah rengini veren maddenin karamel olduğunu görmüş oluyoruz. Sadece renklendirici değil aynı zamanda tat için de kullanılan karamel, aslında şekerin yavaşça ısıtılması sonucunda eriyerek moleküllerin reaksiyonu girmesiyle oluşan bir yiyecek. Şekerin bir formu olan karamel sayesinde kola gibi içeceklerin siyah olması sağlanabiliyor.

Kolaya Siyah Rengini Veren Böcek Olarak Adı Çıkan 'Cochineal' Gerçekte Hangi Amaç İçin Kullanılıyor?

Her ne kadar Coca-Cola gibi firmalar ürünlerinde "Cochineal" kullanmadıklarını söyleseler de pek çok üründe bulunan kırmızı maddenin ezilmiş böceklerden elde edildiğini söylemeliyiz. Bu böceklerdeki "karminik asit" denilen madde, böceğin vücudundan ve yumurtalarından çıkartılıyor. Kırmızı boya elde edilmek için kullanılan bu madde, alüminyum ve kalsiyum tuzları ile karıştırılıyor. Yiyecek endüstrisi başta olmak üzere kumaş ve kozmetik ürünlerde de sık sık kullanılan bu madde, bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

Her ne kadar adı kolalarla anılmış olsa da kola firmaları içeceklerinde bu böceği kullanmadıklarını söylüyorlar. Bunun yerine renk veren maddenin şekerin farklı bir formu olan karamel olduğunu belirtiyorlar. Bugün sizlere kolaya siyah rengini veren maddenin ne olduğunu açıkladık. Peki sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda buluşalım.