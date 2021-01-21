Kolye Gibi Takılabilen Bir Acayip Akıllı Telefon: Companion

Tasarımcı Joseph Burrell, dikkat dağıtmayan ve şekliyle normal akıllı telefonlardan ayrılan konsept bir akıllı telefon geliştirdi. Kolye gibi takılabilen bu cihaz, normal bir telefonla yapabileceğiniz pek çok işlevi bünyesinde barındırıyor.

Her gün akıllı telefon ekranlarına bakarak ne kadar zaman geçirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Evet, akıllı telefonlar çağımızın en büyük gereksinimlerinden biri haline geldi ve tüm dünyayla iletişimde kalmamızı sağlayan yegâne araç oldu. Ancak her şeyde olduğu gibi akıllı telefonun da fazlası, birçok açıdan olumsuz etkilere sahip.

Tasarımcı Joseph Burrell tarafından geliştirilen bu minimalist telefon, kullanıcılara fiziksel çevreleri hakkında bilgi vermek ve aynı zamanda daha sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmek için tasarlandı. Kolayca üretilebilen ve sökülebilen bir biyoplastikten yapılan cihaz, kolye olarak kullanılabilmenin yanı sıra kemer halkalarına veya benzeri bir yere takılabiliyor.

Dikkat dağıtmayan akıllı telefon: Companion

Companion adı verilen cihaz, akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz geleneksel LCD veya OLED panellerin yerine güç tasarrufunu ön plana çıkaran E-ink ekran kullanıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında geniş + ultra geniş açı olmak üzere ikili arka kamera kurulumu, UV / hava kalitesi sensörleri, mikrofon ve flaş yer alıyor.

Cep telefonlarının aksine çok daha az yer kaplayan Companion'ın yanında boynunuza takmanız için silikon bir kolye halkası veya kemer halkasına tutturmanıza izin veren ekstra aksesuarlar da bulunuyor.

Üretiminde kullanılan malzemeler sayesinde çöp sahasına gitmeden önce defalarca geri dönüştürülebilen Companion, herhangi bir bağlantı noktasının bulunmamasıyla suya dayanıklı bir hale geliyor. Ayrıca herhangi bir bağlantı noktası olmaması nedeniyle cihazın kablosuz olarak şarj edilebileceğini de belirtelim.

Peki, siz bu kavramsal akıllı telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Böyle bir cihaz piyasaya sürülse tercih eder miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.