Senegal asıllı Fransız millî futbolcu Jean Pierre Adams, futbol kariyerinde hızla yükselirken akılalmaz bir ihmalin sonucunu hayatıyla ödedi.

Fransız futbolcu, genç yaşta geçirdiği basit bir ameliyat sonucunda hayatının dönülmez bir noktaya evrileceğinden habersizdi. Futbolun parlak yıldızlarından biri olan Adams, 2021'de bedenen aramızdan ayrıldı.

Bedenen diyoruz, çünkü ölümü çok daha önce zaten gerçekleşmişti. Geçirdiği basit bir ameliyatta küçücük bir ihmal sonucu başarılı futbolcunun hayatı tepetaklak oldu. Başarılı kariyerinin yanında uzun süre komada kalan kişi olarak anılması ise bugün dünyaya bıraktığı bir miras olarak kaldı.

Nîmes Olympique'in altyapısında başladığı futbol kariyeri, genç Adams'ı zirveye taşımak için ilk adımdı.

Jean Pierre Adams, 10 Mart 1948 tarihinde Senegal'de doğan eski bir Fransız futbolcuydu. Defans pozisyonunda oynayan Adams, kariyerine Fransız futbol kulübü Nîmes Olympique'te başlamış, ardından Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. 1972'den 1977'ye kadar Paris Saint-Germain'de oynamış ve bu süre zarfında 124 lig maçına çıkmıştır.

Güçlü defansif becerileri ve kararlı duruşuyla futbolseverlerin sevgisini kazanan genç oyuncu, futbol kariyerinin zirvesindeyken hayatının en zorlu dönemine gireceğinden de habersizdi.

Toplamda 22 kupa kazanan Jean Pierre Adams, futbolculuk kariyerinde gençlere koçluk yapmaya yönelmişti.

O dönemler 3 günlük bir eğitim için Dijon'a gitmeye karar veren Adams, bacağındaki bir tendonda yaşadığı sorun nedeniyle Lyon'daki Édouard Herriot Hastanesi'ne gitti. Muayenesinin ardından 17 Mart 1982'de Adams'ın hayatının dönüm noktası olacak ameliyatın olması gerektiği söylendi. Şans bu ya, o dönem de hastanede grev olduğu için ünlü futbolcunun tedavisine anında bir dönüş sağlanmadı.

Grev nedeniyle eksik personel bulunan hastanede, anestezi uzmanı aynı anda iki farklı odada sekiz farklı kişiye bakıyordu. Ameliyatı denetleyen doktor ise bir stajyerdi ve aslında kendisinin de bu ameliyata hazır olmadığını beyan ettiği söyleniyor.

Ameliyatında gözden kaçan bir hata nedeniyle yanlış bir şekilde entübe edildi; tüplerden birisi, akciğerlere gelen havayı kesiyordu.

Komadaki hâlinden bir görüntü.

Bu basit hata, futbolcunun genç yaşta kalp krizi geçirmesine yol açtı. Yapılan bir dizi hata sonucunda bir zamanlar yeşil sahaların kahramanı, 17 Mart 1982’de 39 yıl sürecek bir komaya girdi. Evet, dile kolay. Tam 39 yıl!

Tüm bu yaşadıklarından bihaber olan Jean Pierre, hayatının en güzel yıllarını bir yatakta senelerce uyuyarak geçirdi. Üstelik tüm bunları yaşarken tek başına da değildi. Eşi Bernadette her zaman onunlaydı. Ona olan bağlılığını bir an bile göstermekten çekinmeyen eşi; 39 yıl boyunca Adams ile uyudu, uyandı.

Bernadette Adams, sevdiği adama hayatını adadı.

Adams'ın bakımını üstlenen eşi, bir an olsun onu yalnız bırakmamıştı. Onunla konuştu, şarkılar söyledi, geçmiş mutlu günlerini hatırlattı. Paris Saint-Germain taraftarları ve futbol dünyası onu unutmuş olsa da eşi ve yakınları onu daima andı, bir umutla yanında olup uyanmasını dört gözle bekledi.

Peki, bu hataya sebep olanlara ne oldu dersiniz?

1990'ların ortalarına kadar süren davayla ilgili verilen kararda ameliyata giren anestezi uzmanına ve hata üstüne hata yapan stajyere sadece 1 ay ertelenmiş hapis cezası ve €750 para cezası verildi. Geçtiğimiz senelerde ise kötü haberini aldığımız Jean Pierre Adams, 2021 yılında tam 73 yaşındayken sessiz sedasız hayatını kaybetti.

Güçlü futbolcu, bir zamanlar sahada boy gösteren zaferlerinin aksine yaşadığı trajediyle hafızalarda kaldı, bizlere de şu soruyu bıraktı: Bir insanın hayatı €750 mu ediyor?

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