Konami, Euro 2020'yi eFootball PES 2020'ye Getiriyor

Koronovirüs salgını dolayısıyla bildiğiniz üzere dünya çapında birçok önlem alınmıştı. Spor dünyasını da büyük ölçüde etkileyen salgın, tüm spor müsabakalarının ertelenmesine yol açmıştı. Bu sene düzenlenecek olan Euro 2020 de önümüzdeki yıla ertelenmişti. Konami'den gelen bilgiye göre Euro 2020 heyecanı, eFootball PES 2020'ye taşınacak.

Normal şartlarda bu yıl düzenlenecek olan Euro 2020 ve Olimpiyatlar ile bu yaz, iki büyük spor etkinliğini barındıracaktı ve bu etkinlikler spor tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu fakat dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla bu etkinlikler önümüzdeki seneye ertelenmişti. Euro 2020 heyecanını yaşamak isteyen futbol tutkunlarına Konami'den bir müjde geldi.

Konami'nin uzun soluklu futbol simülasyon oyunu serisi PES'in eFootball PES 2020 versiyonu, PlayStation 4 için geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu. Ertelenen Euro 2020'nin ardından Konami, bu etkinliği eFootball PES 2020 üzerinden oyuncularına sunacaklarını duyurdu.

Euro 2020 eklentisi, turnuvaya katılan 55 milli takımın tümünü kapsayacak:

2021 yılına ertelenen Euro 2020, Konami tarafından 4 Haziran tarihinde gelecek olan ek paketle eFootball PES 2020 oyuncularına sunulacak. Konami, turnuvayı izleyemeyecek olan oyuncularına bunun yerine turnuvaya bizzat katılma şansı tanıyor. Bu ek paket; ücretsiz olacak ve turnuvaya katılmış olan 55 milli takımın hepsini içerecek. Bunun yanı sıra tüm takımların ülke bayrakları, armaları ve Wembley ile Saint Petersburg stadyumlarının yüksek çözünürlüklü modelleri bu güncellemenin içine dâhil edilecek.

Konami'nin belirttiği bilgilere göre bu gelen yeni eklenti, 'Turnuvanın En İyi Takımı' etkinliğini içerisinde barındırmayacak fakat 'Öne Çıkan Oyuncu', belirli temaya sahip özel maçlar ve diğer tüm oyun içi etkinlikler gerçekleştirilmeye devam edilecek Hemen hemen tüm dünyanın evde olduğu bu günlerde birçok şeyi evden yapmaya alışmış olsak da Euro 2020 gibi büyük bir turnuvanın bir anda oyuna taşınması alışık olmadığımız bir durum. Gerçek turnuvanın yerini tutmayacak olsa da eFootball PES 2020'nin bu etkinlikle oyunculara sunacağı deneyimin nasıl olacağı merak edilen bir konu.

Siz Euro 2020'nin eFootball PES 2020'ye gelmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyuna sahipseniz turnuvaya katılmayı düşünüyor musunuz?