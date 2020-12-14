Konsol Devleri Daha Güvenli Oyun İçin Bir Araya Geldi

Genç oyunculara yönelik nefret, taciz ve istismarın oyunlarda yeri olmadığına inanan üç konsol devi Microsoft, Nintendo ve Sony, güçlerini birleştirdi. Şirketler, yapılan iş birliği ile oyunlardaki tacizin önüne geçmeyi hedefliyor.

Yıllardır süren rekabeti bir kenara bırakan dev konsol üreticileri Microsoft, Nintendo ve Sony, çevrimiçi oyunları iyileştirmek için bir araya geldi. Özellikle genç oyuncular oyun oynamayı daha güvenli hale getirmek için ortak bir noktada buluşan şirketler, projenin ana hatlarını belirledi. Alınan kararlar radikal değil ancak oyun dünyasında 'toksik' olarak bilinen oyunculara ve diğer taciz biçimlerine tolerans göstermeyecekleri açıkça ortada.

Üç şirket, ilk etapta özelleştirme, kullanımı kolay güvenlik araçları, davranış kuralları ve tacizi gerçekleşmeden önce önleyen sistemler gibi bir dizi aracı oyuncuların kullanımına sunma sözü veriyor. Genç oyunculara yönelik nefret, taciz ve istismarın oyunlarda yeri olmadığına inanan şirketler, güvenliği artırmak için hükümet, kanun uygulayıcılar ve derecelendirme kurulları gibi endüstri ortaklarıyla birlikte çalışılacağının da altını çiziyor.

Şirketler, tüm yasal taleplere yanıt verileceğini söylüyor:

Sektörün önde gelen şirketleri, tüm yerel yasalara uyduklarını ve kanun uygulayıcılardan gelen tüm yasal taleplere yanıt verileceğini de vurguluyor. Bu noktada yapılan ortak açıklamada "Yasa dışı bir davranış gözlemlediğimizde veya bir oyuncunun muhtemel zarar görme riski altında olduğuna inandığımızda derhal kanun uygulayıcıları bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Halihazırda Microsoft, Nintendo ve Sony'nin çevrimiçi oyun oynamayı daha keyifli hale getirebilmek için çeşitli ebeveyn denetimleri, taciz önleme politikaları ve diğer birçok önlemi bulunuyor. Ancak yapılan iş birliği ile tutarsızlıkların azaltılması ve daha kapsayıcı yaptırımların uygulanması hedefleniyor.

Peki, siz konsol devlerinin oyunlarda taciz ve nefret söylemini azaltmak için yaptığı bu iş birliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.